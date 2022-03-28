Ähnliche Nachrichten

Reisen Sie mit den Buslinien Marne-la-Vallée und möchten zur Verbesserung der Servicequalität beitragen?

Wir laden Sie ein, ein LINE-ZEUGE des Netzwerks zu werden. Sie reisen regelmäßig im Netz und sind daher täglich Botschafter für einen besseren öffentlichen Nahverkehr.

Dieses System wurde von der Association FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités und den Transporteuren ins Leben gerufen.

Worum geht es dabei?

Wir erzählen Ihnen täglich von Ihren Erfahrungsberichten, Ihrer "Reiseerfahrung".

Ihr Feedback ist wertvoll und hilft uns, die Qualität Ihrer Reisen zu verbessern.

Wie?

Melden Sie sich kostenlos per E-Mail an, indem Sie Ihren ersten Erfahrungsbericht über das untenstehende Formular senden