Ähnliche Nachrichten

Die Mobilitätswoche auf dem Gebiet des Busses Seine Grand Orly!

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche treffen Sie unsere Teams vom 16. bis 24. September in der Nähe Ihrer Bushaltestellen auf dem Gebiet der Seine Grand Orly sowie an Ihren Straßenbahnhaltestellen T9.



Ziel dieser Treffen ist es, Sie über Ihre täglichen Fahrten in Ihrem Gebiet zu informieren und Sie gleichzeitig zu nachhaltigen Mobilitätslösungen wie dem öffentlichen Verkehr zu führen.



Haben Sie Fragen oder Themen, die Sie besprechen möchten?

Ob es sich um Ihre Transportfahrten, Verbesserungsvorschläge oder andere handelt... Wir sind hier, um uns mit Ihnen auszutauschen!

Entdecken Sie jetzt unseren Anwesenheitskalender und die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, um darauf zuzugreifen: