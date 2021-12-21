Umsteigen auf Ihre Linien 88A und 91

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

An Ihren Zeilen 88A und 91 wurden Änderungen vorgenommen.

Ab dem 29. November wurden Änderungen an Ihren Linien 88A und 91 vorgenommen. Finden Sie unten die neuen Fahrpläne, um beruhigt zu reisen.

88A Fahrplan

91 Fahrplan

Sie können uns auch auf Twitter folgen: @Mantois_IDFM

Bis bald in unserem Netzwerk!

Ähnliche Nachrichten