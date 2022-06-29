Ähnliche Nachrichten

Tagsüber Verbesserungen an Ihren Buslinien, die Buchelay/ Magnanville/Mantes-la-Ville bedienen.
· Zeile I: Mantes-la-Ville Busbahnhof - Mantes-la-Ville Busbahnhof
Neu ist, dass Ihre Linie das Angebot der Linie J integriert und sonntags verkehrt. Und von Montag bis Sonntagabend übernimmt der Abendbus.
· Linie M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn
Profitieren Sie von mehr Bussen während der Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag und Samstagnachmittag.
- Montag bis Freitag: von 17:00 bis 19:15 Uhr, ein Bus alle 12 Minuten
Samstag: von 14:00 bis 19:00 Uhr, ein Bus alle 20 Minuten.
· Linie E: Mantes-la-Ville Camille Claudel - Mantes-la-Ville Busbahnhof :
Neue Endstation auf Ihrer Linie, die von der Haltestelle Mantes-la-Ville St Etienne bis zum Gymnasium Camille Claudel in Mantes-la-Ville weiterfährt.
· Linie K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet
Von Montag bis Sonntag, zwischen 9:15 und 16:16 Uhr, wechselt Ihre Linie ihre Endstation zwischen Mantes-la-Ville Gare Routière und Limay Lycée Condorcet. Wenn Ihr Bus sein Rennen in Mantes-la-Ville Gare Routière beendet, ist eine Verbindung mit der Linie A möglich, um zum oder vom Stadtzentrum von Mantes-la-Jolie (Haltestellen Sangle/St Maclou) zu gelangen.
Eine neue Abendbusverbindung im Sektor Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville
Ab dem 29. August 2022 übernehmen Ihre Abendbusse Ihre üblichen Linien (Buslinien E, I, K und M) vom Busbahnhof Mantes-la-Ville!
Jeden Abend ab 22 Uhr warten sie bei der Ankunft der Züge der Linie J auf Sie, um Sie zurück zur nächsten Haltestelle zu bringen. Die Abendbusse warten auf Sie, auch wenn die Züge Verspätung haben.
Vom Busbahnhof Mantes-la-Ville fährt montags bis sonntags von 22:00 bis 00:20 Uhr und samstags bis 1:25 Uhr etwa alle 30 Minuten ab.
Weitere Informationen zu Angebotsänderungen:
Auf Twitter: @Mantois_IDFM
Per Telefon: 01 30 94 77 77
Bis bald in unserem Netzwerk