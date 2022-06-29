Ähnliche Nachrichten

Neuigkeiten im Mantois-Sektor für Ihr Schuljahr 2022!

Ab dem 29. August 2022 entwickelt sich Ihr Netzwerk tagsüber und abends im Sektor Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville weiter und bietet Ihnen Mobilitätslösungen, die an Ihre Reisen angepasst sind.

Tagsüber Verbesserungen an Ihren Buslinien, die Buchelay/ Magnanville/Mantes-la-Ville bedienen.

 

·       Zeile I: Mantes-la-Ville Busbahnhof - Mantes-la-Ville Busbahnhof

Neu ist, dass Ihre Linie das Angebot der Linie J integriert und sonntags verkehrt. Und von Montag bis Sonntagabend übernimmt der Abendbus.

 

·        Linie M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn

Profitieren Sie von mehr Bussen während der Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag und Samstagnachmittag.

- Montag bis Freitag: von 17:00 bis 19:15 Uhr, ein Bus alle 12 Minuten

Samstag: von 14:00 bis 19:00 Uhr, ein Bus alle 20 Minuten.

 

·       Linie E: Mantes-la-Ville Camille Claudel - Mantes-la-Ville Busbahnhof :

Neue Endstation auf Ihrer Linie, die von der Haltestelle Mantes-la-Ville St Etienne bis zum Gymnasium Camille Claudel in Mantes-la-Ville weiterfährt.

·        Linie K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet

Von Montag bis Sonntag, zwischen 9:15 und 16:16 Uhr, wechselt Ihre Linie ihre Endstation zwischen Mantes-la-Ville Gare Routière und Limay Lycée Condorcet. Wenn Ihr Bus sein Rennen in Mantes-la-Ville Gare Routière beendet, ist eine Verbindung mit der Linie A möglich, um zum oder vom Stadtzentrum von Mantes-la-Jolie (Haltestellen Sangle/St Maclou) zu gelangen.

Eine neue Abendbusverbindung im Sektor Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville

 

Ab dem 29. August 2022 übernehmen Ihre Abendbusse Ihre üblichen Linien (Buslinien E, I, K und M) vom Busbahnhof Mantes-la-Ville!

Jeden Abend ab 22 Uhr warten sie bei der Ankunft der Züge der Linie J auf Sie, um Sie zurück zur nächsten Haltestelle zu bringen. Die Abendbusse warten auf Sie, auch wenn die Züge Verspätung haben.

Vom Busbahnhof Mantes-la-Ville fährt montags bis sonntags von 22:00 bis 00:20 Uhr und samstags bis 1:25 Uhr etwa alle 30 Minuten ab.

Kartierung des Abendbusses Mantes-la-Villes
Finden Sie alle Ihre Haltestellen, die vom Bus Soirée-Service bedient werden

Weitere Informationen zu Angebotsänderungen:

Auf Twitter: @Mantois_IDFM

Per Telefon: 01 30 94 77 77

Bis bald in unserem Netzwerk

