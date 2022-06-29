Ähnliche Nachrichten

Tagsüber Verbesserungen an Ihren Buslinien, die Buchelay/ Magnanville/Mantes-la-Ville bedienen.

· Zeile I: Mantes-la-Ville Busbahnhof - Mantes-la-Ville Busbahnhof

Neu ist, dass Ihre Linie das Angebot der Linie J integriert und sonntags verkehrt. Und von Montag bis Sonntagabend übernimmt der Abendbus.

· Linie M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn

Profitieren Sie von mehr Bussen während der Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag und Samstagnachmittag.

- Montag bis Freitag: von 17:00 bis 19:15 Uhr, ein Bus alle 12 Minuten

Samstag: von 14:00 bis 19:00 Uhr, ein Bus alle 20 Minuten.

· Linie E: Mantes-la-Ville Camille Claudel - Mantes-la-Ville Busbahnhof :

Neue Endstation auf Ihrer Linie, die von der Haltestelle Mantes-la-Ville St Etienne bis zum Gymnasium Camille Claudel in Mantes-la-Ville weiterfährt.

· Linie K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet

Von Montag bis Sonntag, zwischen 9:15 und 16:16 Uhr, wechselt Ihre Linie ihre Endstation zwischen Mantes-la-Ville Gare Routière und Limay Lycée Condorcet. Wenn Ihr Bus sein Rennen in Mantes-la-Ville Gare Routière beendet, ist eine Verbindung mit der Linie A möglich, um zum oder vom Stadtzentrum von Mantes-la-Jolie (Haltestellen Sangle/St Maclou) zu gelangen.