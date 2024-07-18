Ähnliche Nachrichten

Aufgrund des Wegfalls des Unterrichts am Samstagmorgen sowie der Änderung der Fahrpläne an Wochentagen passt sich Ihr Transportangebot an eine Reise in aller Ruhe an. Neue Fahrpläne, Routen, Verbindungen... Wir sagen Ihnen alles!
Linie K:
Diese Linie bleibt den Aktiven gewidmet, für Fahrten zum Gymnasium laden wir Sie ein, Ihre Linie 9 vom Bahnhof Mantes-la-Jolie zu nehmen.
Linie L:
- Anpassung der Stundenpläne an die des Lycée Condorcet. Achtung, einige Abfahrten / Ankünfte befinden sich an der Haltestelle Pôle Lafarge oder Lycée Condorcet.
- Samstagsrennen werden geändert
Linie 9:
- Anpassung der Zeitpläne an die des Lycée Condorcet für die beiden Morgeneingänge und die beiden Abendausflüge.
- Samstagsrennen werden geändert
Linie 15:
- Änderung der Umsteigezeiten der Linie 16
- Änderung der Fahrpläne, um den Zügen am Bahnhof Mantes-la-Jolie zu entsprechen
Zeile 16:
- Die Haltestelle Pôle Lafarge wird nicht mehr bedient, nur die Haltestelle Lycée Condorcet wird beibehalten
- Samstagsrennen werden entfernt
Linie 18:
- Die Haltestelle Albert Camus College wird von dieser Linie nicht mehr bedient. Sie können an derselben Haltestelle auf die Linie 20 oder an der Haltestelle Moulin à vent auf die Linie 9 umsteigen
- Samstagsrennen werden entfernt
Linie 20:
- Anpassung der Stundenpläne an die des Lycée Condorcet
- Samstagsrennen werden entfernt
Linie 21:
- Die Haltestelle Lycée Lavoisier wird nicht mehr bedient, aber eine Verschiebung ist auf den Linien 9, 16 und 81 möglich. Sie haben auch die Möglichkeit, das Schienennetz zu nutzen
- Für die Einwohner von Mantes-la-Ville entfällt der direkte Service. Sie haben die Möglichkeit, auf die Linie M in Übereinstimmung mit der 9 oder das Schienennetz in Übereinstimmung mit der Linie 81 (Bahnhof Épône-Mézières) umzusteigen
- Samstagsrennen werden entfernt
Linie 52:
- Anpassung der Stundenpläne an die des Lycée Condorcet
- Samstagsrennen werden entfernt
Folgen Sie unseren Neuigkeiten auf X @Mantois_IDFM
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer,
Bis bald auf unseren Linien,