Ähnliche Nachrichten

Ab dem 2. September werden Ihre Fahrpläne und Reiserouten geändert, um Ihnen die An- und Abreise zum Lycée Condorcet zu erleichtern.

Aufgrund des Wegfalls des Unterrichts am Samstagmorgen sowie der Änderung der Fahrpläne an Wochentagen passt sich Ihr Transportangebot an eine Reise in aller Ruhe an. Neue Fahrpläne, Routen, Verbindungen... Wir sagen Ihnen alles!

Linie K:

Diese Linie bleibt den Aktiven gewidmet, für Fahrten zum Gymnasium laden wir Sie ein, Ihre Linie 9 vom Bahnhof Mantes-la-Jolie zu nehmen.

Fahrplan Linie K zurück zur Schule 2024-2025

Linie L:

  • Anpassung der Stundenpläne an die des Lycée Condorcet. Achtung, einige Abfahrten / Ankünfte befinden sich an der Haltestelle Pôle Lafarge oder Lycée Condorcet.
  • Samstagsrennen werden geändert

Fahrplan Linie L Herbst 2024-2025

Linie 9:

  • Anpassung der Zeitpläne an die des Lycée Condorcet für die beiden Morgeneingänge und die beiden Abendausflüge.
  • Samstagsrennen werden geändert

Fahrplan Linie 9 Herbst 2024-2025

Linie 15:

  • Änderung der Umsteigezeiten der Linie 16
  • Änderung der Fahrpläne, um den Zügen am Bahnhof Mantes-la-Jolie zu entsprechen

Fahrplan Linie 15 Herbst 2024-2025

Zeile 16:

  • Die Haltestelle Pôle Lafarge wird nicht mehr bedient, nur die Haltestelle Lycée Condorcet wird beibehalten
  • Samstagsrennen werden entfernt

Fahrplan Linie 16 Herbst 2024-2025

Linie 18:

  • Die Haltestelle Albert Camus College wird von dieser Linie nicht mehr bedient. Sie können an derselben Haltestelle auf die Linie 20 oder an der Haltestelle Moulin à vent auf die Linie 9 umsteigen
  • Samstagsrennen werden entfernt

Fahrplan Linie 18 Herbst 2024-2025

Linie 20:

  • Anpassung der Stundenpläne an die des Lycée Condorcet
  • Samstagsrennen werden entfernt

Fahrplan Linie 20 Herbst 2024-2025

Linie 21:

  • Die Haltestelle Lycée Lavoisier wird nicht mehr bedient, aber eine Verschiebung ist auf den Linien 9, 16 und 81 möglich. Sie haben auch die Möglichkeit, das Schienennetz zu nutzen
  • Für die Einwohner von Mantes-la-Ville entfällt der direkte Service. Sie haben die Möglichkeit, auf die Linie M in Übereinstimmung mit der 9 oder das Schienennetz in Übereinstimmung mit der Linie 81 (Bahnhof Épône-Mézières) umzusteigen
  • Samstagsrennen werden entfernt

Fahrplan Linie 21 Herbst 2024-2025

Linie 52:

  • Anpassung der Stundenpläne an die des Lycée Condorcet
  • Samstagsrennen werden entfernt

Fahrplan Linie 52 Herbst 2024-2025

