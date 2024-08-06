Ähnliche Nachrichten

Neu auf Ihren Expresslinien A14!

Mantes-la-Jolie <-> La Défense</->

Eine direktere Route:

Um Ihnen unterwegs Zeit zu sparen, wird die Haltestelle Mantes-la-Ville Gare Routière an die Haltestelle Mantes-la-Jolie Quai 10 verlegt. Wenn Sie auf der Seite des Bahnhofs von Mantes-la-Ville ankommen, müssen Sie nur die Fußgängerbrücke nehmen, die die beiden Bahnhöfe verbindet. Parkplätze für Autos, Roller und Fahrräder stehen zum Parken zur Verfügung. Und natürlich sind viele Verbindungen mit Ihren Buslinien für eine Reise in aller Ruhe möglich.

Neu! Die Haltestelle Calmette in der Nähe des Passagiergebäudes Mantes-Station wird bedient. Viele Mobilitätsmöglichkeiten werden mit Bahn, Bussen und Parkplätzen angeboten, um stressfrei zu reisen.

Wochentags:

Ein verbessertes Angebot mit 13 weiteren Fahrten pro Tag von 4:30 Uhr ab Mantes-la-Jolie und bis 23:30 Uhr ab La Défense.

Am Wochenende:

Samstags durchschnittlich alle 20 Minuten ein Bus.

Sonntags durchschnittlich alle 30 Minuten ein Bus.

Bonnières-sur-Seine <-> La Défense </->

Eine zusätzliche Hin- und Rückfahrt pro Tag von Montag bis Freitag

Ihre Fahrpläne ab dem 2. September finden Sie hier.

Wir wünschen Ihnen einen guten Schulanfang.

Finden Sie uns auf X: @mantois_IDFM