Ähnliche Nachrichten

Wie funktioniert es?

1. Laden Sie die Baludik-App herunter und wählen Sie die Plaine Vallée-Route aus.

2. Ihre Reise beginnt am Bahnhof Saint-Gratien: Sie nehmen die Linie 11 und beginnen das Spiel an Bord des Busses!

3. Gehen Sie die verschiedenen Etappen durch und lösen Sie die Rätsel, um mehr über die Geschichte der durchquerten Orte zu erfahren.

4. Beende das Erlebnis mit der Linie 16, die dich zurück zum Bahnhof bringt, wo das Spiel endet.

Laden Sie die App jetzt herunter!