Ähnliche Nachrichten

Sie befinden sich prominent an Bord der Busse und bis zu diesem Sommer an allen Ihren Haltestellen im Gebiet der Seine Grand Orly und ermöglichen es Ihnen:
- Konsultieren Sie in Echtzeit Ihre Durchfahrtszeiten und Verkehrsinformationen,
- uns jede Anomalie oder Fehlfunktionzu melden,
- um schnell auf unseren Twitter-Account @SeineOrly_IDFM zuzugreifen und die Neuigkeiten Ihres Territoriums zu entdecken,
- den Verlust eines Gegenstands während Ihrer Reise zu melden
- kontaktieren Sie uns
Unsere Teams stehen Ihnen zur Verfügung!
Alle Ihre Rücksendungen und Berichte, die von diesem Service, aber auch über die üblichen Kanäle herausgegeben werden, werden von unseren Teams mit Interesse bearbeitet.
Egal, ob es sich um eine positive Bewertung, einen Verbesserungsvorschlag oder eine Anomalie handelt, wir freuen uns über Ihr Feedback zu Ihren Reisen!
In der Tat trägt Ihr Feedback dazu bei, die Qualität Ihrer Dienstleistungen ständig zu verbessern.
Möchten Sie uns kontaktieren?
Klicken Sie unten, um alle unsere Kontaktdaten zu finden!