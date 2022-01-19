Ähnliche Nachrichten

Sie befinden sich prominent an Bord der Busse und bis zu diesem Sommer an allen Ihren Haltestellen im Gebiet der Seine Grand Orly und ermöglichen es Ihnen:

- Konsultieren Sie in Echtzeit Ihre Durchfahrtszeiten und Verkehrsinformationen,

- uns jede Anomalie oder Fehlfunktionzu melden,

- um schnell auf unseren Twitter-Account @SeineOrly_IDFM zuzugreifen und die Neuigkeiten Ihres Territoriums zu entdecken,

- den Verlust eines Gegenstands während Ihrer Reise zu melden

- kontaktieren Sie uns