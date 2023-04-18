Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Welttags des Buches 2023 am Sonntag, den 23. April, lädt Ihr Busnetz von Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Sénart Sie ein, unsere Vermittlungsteams am Busbahnhof von Lieusaint zu treffen , um den Büchern, die Sie nicht mehr benutzen, ein zweites Leben zu geben.

Alle gesammelten Bücher werden an den Verein Ammareal gespendet.

Gehen Sie dazu zum Bahnhof Lieusaint:

- Montag, 24. April von 16 bis 18 Uhr.

Dienstag , 25. April von 8:30 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr

- Mittwoch, 26. April von 8:30 bis 10 Uhr

Sie können sich mit unseren Vermittlungsagenten austauschen und die Gelegenheit nutzen, mehr über Ihr Busangebot zu erfahren!

Das Ziel dieser Kampagne: Second Hand zu fördern, indem Sie Ihre Bücher an einen Verein spenden, das Lesen demokratisieren, Momente des Teilens und Austauschs schaffen.