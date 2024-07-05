Ähnliche Nachrichten

Die Olympische Flamme kommt am Sonntag, den 21. Juli im MAC VAL Museum in Vitry-sur-Seine an.

Im Rahmen dieser Veranstaltung und der damit verbundenen Aktivitäten ist der Verkehr auf dem Place de la Libération nicht möglich. Infolgedessen wird die Linie T9 zwischen den Stationen Mairie de Vitry-sur-Seine und Musée MAC VAL von ca. 10:30 bis 19:00 Uhr unterbrochen.

Auf dem Rest der Strecke wird jedoch ein Teilbetrieb angeboten:

zwischen MAC VAL Museum und Porte de Choisy

zwischen Mairie de Vitry-sur-Seine und Orly - Gaston Viens

Wir laden Sie ein, die Verkehrsinformationen in Echtzeit zu konsultieren, wenn der Tag am Bahnhof kommt, in der Anwendung oder auf der Website von Ile-de-France Mobilités sowie auf dem X-Konto des T9