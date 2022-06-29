Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie den neuen Service "Abendbus"

Ihre Abendbusse übernehmen Ihre üblichen Linien an den Bahnhöfen Aubergenville und Mantes-la-Jolie (neben dem Busbahnhof Mantes-la-Ville)! Dieser Service verbessert die Verbindung mit dem Zug, erleichtert die letzte Meile und macht die Rückfahrt sicherer.

Jeden Abend warten sie auf Sie, wenn die Züge ankommen, um Sie abzuholen und an der Haltestelle der Linien abzusetzen, die Ihnen am nächsten liegen. Die Abfahrtszeiten entsprechen den Ankunftszeiten der Züge von Paris. Wenn der Zug Verspätung hat, wartet der Abendbus auf Sie.