Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie den neuen Service "Abendbus"
Ihre Abendbusse übernehmen Ihre üblichen Linien an den Bahnhöfen Aubergenville und Mantes-la-Jolie (neben dem Busbahnhof Mantes-la-Ville)! Dieser Service verbessert die Verbindung mit dem Zug, erleichtert die letzte Meile und macht die Rückfahrt sicherer.
Jeden Abend warten sie auf Sie, wenn die Züge ankommen, um Sie abzuholen und an der Haltestelle der Linien abzusetzen, die Ihnen am nächsten liegen. Die Abfahrtszeiten entsprechen den Ankunftszeiten der Züge von Paris. Wenn der Zug Verspätung hat, wartet der Abendbus auf Sie.
Wie funktioniert der Abendbus?
1- Auf dem Vorplatz des Bahnhofs steige ich in den Bus mit der Aufschrift "ABEND",
2- Ich bestätige meine Transport ticket,
3- Ich zeige dem Fahrer meinen Abstiegsstopp an,
4- Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an.
Dieser Service funktioniert ohne Reservierung. Alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert, genau wie auf Ihren üblichen Buslinien.
Wann sollte man den Abendbus nehmen?
Die Abfahrten finden etwa alle 30 Minuten statt. Der Abendbus wartet am Bahnhof auf die Ankunft der Züge. Die Zeitfenster variieren je nach Sektor Aubergenville und Mantes-la-Ville, finden Sie ihre Informationen unten oder in den Informationsbroschüren.
Ihr Aubergenville Abendbus:
Vom Busbahnhof Aubergenville-Elisabethville gibt es je nach Ankunft der Züge montags bis sonntags von 20:30 bis 00:00 Uhr und samstags bis 1:00 Uhr eine Abfahrt etwa alle 30 Minuten.
Ihr Mantes-la-Ville Abendbus:
Vom Busbahnhof Mantes-la-Ville fährt montags bis sonntags von 22:00 bis 00:20 Uhr und samstags bis 01:25 Uhr etwa alle 30 Minuten ab, abhängig von der Ankunft der Züge der Linie J aus Paris-Saint-Lazare.
Für weitere Informationen und um die bedienten Haltestellen zu erfahren, zögern Sie nicht, die Informationsbroschüren zu konsultieren oder uns zu kontaktieren:
Auf Twitter: @Mantois_IDFM
Per Telefon: 01 30 94 77 77
Bis bald in unserem Netzwerk!