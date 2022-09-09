Ähnliche Nachrichten

Alle unsere Schullinien des Grand Melun-Netzes

Kampagne für Schuldienste: "Denken Sie zu Beginn des Schuljahres und das ganze Jahr über an den Bus in Melun!"

Foto eines Jungen, Mittelschüler, Hefte in der Hand und Tasche auf dem Rücken, lächelnd mit dem Slogan der Kampagne und Verweis auf die Website Île-de-France Mobilités für weitere Informationen

Finden Sie im Detail alle Fahrpläne Ihrer Linien:

S1: Boissise-la-Bertrand Beaulieu <> Voisenon College Nazareth
S2: Seine-Port la Chesnaie/Sainte Assise <> Voisenon Nazareth
S3: Seine-Port la Chesnaie/Sainte Assise <> Melun Gambetta
S4: Boissise-le-Roi Place Caerano / Faronville <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie / Melun Drei Uhren
S5: Voisenon Château du Jard <> Bahnhof Melun
S6: Vaux-le-Pénil Javal <> Voisenon Château du Jard / Nazareth College
S7: Gare du Mée <> Vaux-le-Pénil 14. Juli
S8: Saint Germain Laxis RN36 <> Bahnhof Melun
S9: Bahnhof Cesson <> Dammarie-les-Lys Chamlys
S10: Saint-Fargeau-Ponthierry Fercot / Temploux <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S11: Rathaus von Saint-Fargeau-Ponthierry Florélites <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie
S12: Saint-Fargeau-Ponthierry Fercot <> Dammarie-les-Lys Joliot Curie <> Melun Drei Uhren
S13: Saint-Fargeau-Ponthierry Rathaus Florélites <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S14: Pringy Bas von Pringy <> Saint-Fargeau-Ponthierry Collège François Villon
S15: Pringy Bas von Pringy <> Perthes College von Perthes
S16: Villiers-en-Bière Place Villiers <> Perthes College von Perthes

