Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Valentinstags 2022 bietet Ihnen Ihr Busnetz an, Ihre Aussagen tagsüber am 14. Februar auf Bildschirmen in Bussen zu übertragen .
WIE MACHE ICH DAS?
Es ist ganz einfach, senden Sie uns eine private Nachricht auf Twitter @Senart_IDFM:
> Ihr Vorname
> Vorname des Empfängers
> Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*
> Die betroffene Buslinie
>>> Vor dem 10. Februar 2022
Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Benachrichtigung über die tatsächliche Veröffentlichung.
*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.
Am Valentinstag sag es ihm im Bus