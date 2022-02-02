Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Valentinstags 2022 bietet Ihnen Ihr Busnetz an, Ihre Aussagen tagsüber am 14. Februar auf Bildschirmen in Bussen zu übertragen .

WIE MACHE ICH DAS?

Es ist ganz einfach, senden Sie uns eine private Nachricht auf Twitter @Senart_IDFM:

> Ihr Vorname

> Vorname des Empfängers

> Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*

> Die betroffene Buslinie

>>> Vor dem 10. Februar 2022

Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Benachrichtigung über die tatsächliche Veröffentlichung.

*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.