Ähnliche Nachrichten

Bild der Kommunikationskampagne
Neue Strecken zwischen dem Bahnhof Lagny-Thorigny und dem Bahnhof Torcy mit den Linien 2225 und 2229
- Die Linie 2225 bietet eine "direkte" Verbindung zwischen dem Bahnhof Lagny-Thorigny und dem Bahnhof Torcy.
- Die Linie 2229 bietet mit der Schaffung einer neuen Haltestelle einen feineren und systematischeren Service zu Stadtvierteln und Industriegebieten
"Kies des Bac".
- Der systematische Service des Dorfes Saint-Thibault-des-Vignes und des Bezirks Sablons.
- Eine Verbindung zwischen Saint-Thibault-des-Vignes und dem Bahnhof Torcy in 10 Minuten oder dem Bahnhof Lagny-Thorigny in 12 Minuten.
- Auf der 2225 eine Passage alle 15 Minuten zwischen 6:30 und 9 Uhr und 17 und 19:30 Uhr und alle 30 Minuten den Rest des Tages und Samstags. Sonntags stündlich eine Passage.
- Auf der 2229 eine Passage alle 15 Minuten zwischen 6:30 und 9 Uhr und zwischen 17 und 19:30 Uhr und stündlich den Rest des Tages und Samstag.
- Das Gymnasium von Lognes wird jetzt von der Linie 2229 bedient.
(Zeitpläne folgen in Kürze auf der Website und in der Anwendung)
2229 Linienplan
2229 Linienplan
In Bussy-Saint-Georges eine neue Route für eine bessere Lesbarkeit auf der Linie 2244
- Eine neue einzigartige Reiseroute den ganzen Tag von Montag bis Samstag.
- Das Ökoviertel Sycomore profitiert nun von einer ganztägigen direkten Verbindung zum Bahnhof Bussy-Saint-Georges (Haltestelle "Génitoy").
- Die Haltestellen "Georges Méliès", "Bruxelles" und "Lycée Martin Luther King" werden ganztägig bedient.
- Die Haltestelle "Esplanade des Religions" wird gestrichen. Sie können sich auf die Haltestelle "Georges Méliès" oder "Lycée Martin Luther King" beziehen.
(Fahrpläne folgen in Kürze auf der Website und in der Anwendung)
2244 Linienplan