Am 22. April ändern Ihre Buslinien auf dem Gebiet von Marne-la-Vallée ihre Nummer

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Neue Nummerierung und neue Dienste für Ihre Linien im Gebiet von Marne-la-Vallée

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Marne-la-Vallée

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Marne-la-Vallée beginnen jetzt alle Buslinien mit 22.

Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiel: 26 wird zu 2226, Linie 34 wird zu 2234 usw.).

Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?

Benutzer können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn wir also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können wir direkt auf die Informationen darüber zugreifen.

Entsprechungstabelle

Zusammenfassende Broschüre

 -  3.9 MB
Weitere Informationen zur regionalen Neunummerierung

Aber auch neue Dienste und + Busse auf Ihren Linien 25, 29 und 44 und neue Dienste!

Ihre Linien 25 und 29 werden zu den Linien 2225 und 2229 und die Linie 44 zu 2244: Erfahren Sie hier mehr!
Sind Sie mit der TàD unterwegs? Ihre Gewohnheiten ändern sich: Erfahren Sie hier mehr!

Ähnliche Nachrichten