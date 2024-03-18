Ähnliche Nachrichten

Am 22. April waren Sie mit Transport on Demand unterwegs, Ihre Gewohnheiten ändern sich

Entdecken Sie den neuen Abendbusservice ohne Reservierung.

Sind Sie mit der TàD unterwegs? Ihre Gewohnheiten ändern sich!

Neue Gewohnheiten während des Tages!

Nehmen Sie die regulären Linien, um dorthin zu gelangen:

  • Auf dem Markt von Lagny-sur-Marne : Linien 2220, 2221, 2223, 2225, 2226, 2253, 2254.
  • Auf dem Markt von Magny-le-Hongre : Linie 2234.
  • Auf der Freizeitinsel Jablines - Annet : Linie 2263.
  • Am Grand Hôpital de l'Est Francilien : Linien 2220, 2222, 2228, 2292.

… Und das zusätzliche Angebot

  • Verstärkung der Linien 2221, 2226, 2263 und 2291 mit zusätzlichen Abfahrten

Neu: 4 Abendbusse

Abends, von Montag bis Samstag, übernehmen Ihre Abendbusse und warten auf Sie in:

  • Gare de Lagny – Thorigny von 21:30 Uhr bis Mitternacht, alle 30 Minuten
    Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Carnetin, Dampmart, Pomponne und Thorigny-sur-Marne

Um auf alle Informationen Ihres Abendbusses Lagny-Thorigny zuzugreifen

  • Bahnhof Bussy-Saint-Georges von 21:00 bis 00:00 Uhr, alle 30 Minuten
    Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Ferrières-en-Brie und Pontcarré. Sie bedient auch die Haltestellen südlich der RER A in Bussy-Saint-Georges

Um auf alle Informationen Ihres Bussy-Saint-Georges-Abendbusses zuzugreifen

  • Bahnhof Val d'Europe von 21:00 bis 23:15 Uhr, alle 45 Minuten
    Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte und Villeneuve-Saint-Denis

Um auf alle Informationen Ihres Val d'Europe-Abendbusses zuzugreifen

  • Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy von 21:00 bis 23:00 Uhr, alle 30 Minuten
    Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Chalifert, Coupvray, Jablines und Lesches

Um auf alle Informationen Ihres Marne-la-Vallée Chessy-Abendbusses zuzugreifen

Konsultieren Sie die Informationsbroschüre

