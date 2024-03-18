Ähnliche Nachrichten

Sind Sie mit der TàD unterwegs? Ihre Gewohnheiten ändern sich!
Neue Gewohnheiten während des Tages!
Nehmen Sie die regulären Linien, um dorthin zu gelangen:
- Auf dem Markt von Lagny-sur-Marne : Linien 2220, 2221, 2223, 2225, 2226, 2253, 2254.
- Auf dem Markt von Magny-le-Hongre : Linie 2234.
- Auf der Freizeitinsel Jablines - Annet : Linie 2263.
- Am Grand Hôpital de l'Est Francilien : Linien 2220, 2222, 2228, 2292.
… Und das zusätzliche Angebot
- Verstärkung der Linien 2221, 2226, 2263 und 2291 mit zusätzlichen Abfahrten
Neu: 4 Abendbusse
Abends, von Montag bis Samstag, übernehmen Ihre Abendbusse und warten auf Sie in:
- Gare de Lagny – Thorigny von 21:30 Uhr bis Mitternacht, alle 30 Minuten
Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Carnetin, Dampmart, Pomponne und Thorigny-sur-Marne
- Bahnhof Bussy-Saint-Georges von 21:00 bis 00:00 Uhr, alle 30 Minuten
Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Ferrières-en-Brie und Pontcarré. Sie bedient auch die Haltestellen südlich der RER A in Bussy-Saint-Georges
- Bahnhof Val d'Europe von 21:00 bis 23:15 Uhr, alle 45 Minuten
Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte und Villeneuve-Saint-Denis
- Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy von 21:00 bis 23:00 Uhr, alle 30 Minuten
Bedient alle Haltestellen in den Gemeinden Chalifert, Coupvray, Jablines und Lesches