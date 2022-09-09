Ähnliche Nachrichten

Das Gebiet von Grand Melun hält Schritt!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Was ist neu im September 2022





Verbesserte Zugverbindungen

Auf allen Linien, die die Bahnhöfe bedienen, werden die Bus-/Zugverbindungen verbessert:

  • Am Bahnhof Melun sind Verbindungen mit direkten Zügen von/nach Paris privilegiert;
  • In den Bahnhöfen Ponthierry-Pringy und Cesson sind Verbindungen mit der Linie O von 9:30 bis 16 Uhr garantiert;
  • Am Bahnhof Livry-sur-Seine gibt es Verbindungen mit der Linie C von 6 bis 9 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr.

Angepasste G-Linie mit besserem Service

Die Route der Linie G wird durch die Schaffung einer neuen Haltestelle Adrienne Bolland geändert, die den Colissimo-Bahnsteig so nah wie möglich bedient.

Diese Linie verwandelt sich immer in Transport on Demand (TàD Melun Nord) an Wochentagen von 9:30 bis 16:30 Uhr und samstags ganztägig von 6:30 bis 20:00 Uhr.

