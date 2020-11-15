Ähnliche Nachrichten

Sie können jetzt ein Ticket vor einer Fahrt per SMS kaufen (nur Abonnenten von BOUYGUES, ORANGE, SFR und FREE).

Es ist ganz einfach: Senden Sie TDV an 93100.

Sie erhalten Ihr entmaterialisiertes Ticket per SMS.

1. Wie hoch sind die Kosten?

2 Euro + mögliche Kosten für SMS für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten.

2. Wie lange ist das Ticket gültig?

1h ohne Umsteigen.

3. Was sind die Bedingungen?

Haben Sie ein Smartphone mit einem Orange-, SFR-, Bouygues- oder Free-Abonnement.

Gute Reise auf unseren Linien.