Ähnliche Nachrichten

Die Stundenpläne für den Beginn des Schuljahres 2024 sind verfügbar!

Entdecken Sie die Wiedereintrittszeiten der Linien:

Fahrpläne, die ab dem 2. September 2024 für Buslinien im Gebiet Seine Grand Orly gültig sind, sind verfügbar.

Die Fahrpläne finden Sie hier

Sie können sie auch finden:

  • In der Anwendung Ile-de-France Mobilités (Registerkarte Fahrpläne)
  • Direkt an den Bushaltestellen über den Fahrplan

Tipps für gutes Reisen

  • Planen Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne im Voraus und die Verkehrsinformationen auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/ konsultieren
  • Kommen Sie vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
  • Wenn der Bus ankommt, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
  • Bereiten Sie Ihren Transport ticket vor, bevor Sie in den Bus einsteigen
  • Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket, um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen.
  • Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
  • Wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern, fragen Sie nach Ihrem Halt, indem Sie die Tasten im Fahrzeug drücken.
  • Steigen Sie sicher an Ihrer Haltestelle aus, wenn sich die Türen öffnen, sobald das Fahrzeug steht.

Frohes neues Jahr an alle!

