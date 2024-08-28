Ähnliche Nachrichten

Fahrpläne, die ab dem 2. September 2024 für Buslinien im Gebiet Seine Grand Orly gültig sind, sind verfügbar.
Sie können sie auch finden:
- In der Anwendung Ile-de-France Mobilités (Registerkarte Fahrpläne)
- Direkt an den Bushaltestellen über den Fahrplan
Tipps für gutes Reisen
- Planen Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne im Voraus und die Verkehrsinformationen auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/ konsultieren
- Kommen Sie vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
- Wenn der Bus ankommt, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
- Bereiten Sie Ihren Transport ticket vor, bevor Sie in den Bus einsteigen
- Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket, um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen.
- Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
- Wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern, fragen Sie nach Ihrem Halt, indem Sie die Tasten im Fahrzeug drücken.
- Steigen Sie sicher an Ihrer Haltestelle aus, wenn sich die Türen öffnen, sobald das Fahrzeug steht.