Ähnliche Nachrichten

Ab dem 31. Juli 2023 wird die TàD-Linie 40 durch die TàD Ourcq Ouest und die TàD Ourcq Est ersetzt: Sie verbessern Ihre Fahrten außerhalb der Hauptverkehrszeiten und samstags zusätzlich zu Ihren regulären Linien.

Das TàD bietet einen einfachen und flexiblen Service für alle nach vorheriger Reservierung.

TàD Ourcq Ouest bedient folgende Gemeinden:

Douy

Puisieux

Vincy-Manœuvre

Le Plessis-Placy

May-en-Multien

Lizy

TàD Ourcq Est bedient folgende Gemeinden:

Coulombs-en-Valois,

Germigny-sous-Coulombs,

Vendrest,

Dhuisy,

Cocherel,

Ocquerre,

Tancrou,

Jaignes

Lizy-sur-Ourcq.

Sie ersetzt Ihre alte Linie 61 bis.

An Wochentagen passt sich der Service je nach Tageszeit an Ihre Bedürfnisse an.

Morgens und abends können Sie mit dem TàD mit dem P-Zug mit garantierten Ankünften und Abfahrten verbunden sein.

Von 9:00 bis 15:30 Uhr entwickelt sich der Service weiter, damit Sie sich frei bewegen können.

Samstags ist Ihr TàD von 9:00 bis 16:00 Uhr in Betrieb.

Ihr On-Demand-Transport bedient alle Haltestellen des Busnetzes Ihrer Gemeinden entsprechend ihrer Zone zu 4 Sehenswürdigkeiten: