Ähnliche Nachrichten

Im Frühjahr 2021 verbindet die Straßenbahn T9 Paris – Porte de Choisy mit der Stadt Orly!

Im Rahmen der Einführung der Straßenbahn entwickelt sich das Busnetz des Val-de-Marne weiter, um Ihre Reise zu vereinfachen, indem es mehr Verbindungen zwischen Bus und Straßenbahn garantiert. Busrouten und Frequenzen werden optimiert.

Die Linien 480 und 483 profitieren ab dem 12. April von diesen Verbesserungen!