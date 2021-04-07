Ähnliche Nachrichten

Im Frühjahr 2021 verbindet die Straßenbahn T9 Paris – Porte de Choisy mit der Stadt Orly!
Im Rahmen der Einführung der Straßenbahn entwickelt sich das Busnetz des Val-de-Marne weiter, um Ihre Reise zu vereinfachen, indem es mehr Verbindungen zwischen Bus und Straßenbahn garantiert. Busrouten und Frequenzen werden optimiert.
Die Linien 480 und 483 profitieren ab dem 12. April von diesen Verbesserungen!
Linie 480 (ehemalige Linie 8): Busse alle 30 Minuten, täglich, ganzjährig, bis Mitternacht 30
Zwischen dem Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges und dem Flughafen Orly verkehrt die Linie 480 (ehemalige Linie 8) nun den ganzen Tag von 5:30 bis 00:30 Uhr mit einer identischen Frequenz von 30 Minuten.
Die Fahrpläne sind das ganze Jahr über gleich!
Haupthaltestellen der Linie 480: Flughafen Orly, Porte de l'Essonne (T7), Gare d'Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, Gare de Villeneuve-Saint-Georges
Linie 483: Busse bis 1:30 Uhr freitags und samstags
Ab dem 12. April verkehrt die Linie 483 später am Freitag- und Samstagabend mit:
- Vom Bahnhof Choisy-le-Roi: zusätzliche Abfahrten um 1:02, 1:22 und 1:42 Uhr
- Vom Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges: zusätzliche Abfahrten um 1:02, 1:22 und 1:42 Uhr!
Gare de Choisy-le-Roi, Rouget de Lisle (T9), Lycée de Thiais, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly (Haltestelle JJ Rousseau), Gare d'Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, Gare de Villeneuve-Saint-Georges