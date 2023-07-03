Ähnliche Nachrichten

Linie R: keine Busse mehr zwischen Meaux und Lizy-sur-Ourcq 7/7 und später am Abend!
Abbildung, die das Diagramm der R-Linie darstellt
Ab dem 31. Juli 2023 ersetzt die Linie R Ihre Linien 10, 47 und 63 durch:
- Regelmäßige Busse alle 10 bis 20 Minuten von Montag bis Freitag von 6:30 bis 8 Uhr und von 16 bis 18 Uhr
- Früh morgens und später abends (von 4:55 bis 20 Uhr in Richtung Meaux und von 6:20 bis 21:25 Uhr in Richtung Lizy-sur-Ourcq)
- Jeden Samstag ein Bus und sonntags alle zwei Stunden ein Bus
- Rennen zum Gymnasium Gué in Tresmes zu den Ein- und Ausgangszeiten der Einrichtung zusätzlich zu Ihrer neuen Schullinie 10
Linie S: ein angepasstes Angebot zwischen May-en-Multien und Meaux
Abbildung, die das Schema der S-Linie darstellt
Ihre Linien 11 und 65 verschmelzen und werden zur Linie S.
- Wochentags:
- Eine erste Abfahrt von May-en-Multien nach Meaux um 5:50 Uhr und bis 15:25 Uhr mit einem Bus alle 30 Minuten von 5:50 bis 8:00 Uhr und einem Bus jede Stunde bis 13:00 Uhr
- Eine erste Abfahrt von Meaux in Richtung May-en-Multien um 9:45 Uhr und bis 19:50 Uhr mit einem Bus jede Stunde bis 17:20 Uhr, dann alle 30 Minuten ungefähr bis 19:50 Uhr.
- Samstag:
- + Bus von 7:20 bis 18:20 Uhr.
- Eine erste Abfahrt von May-en-Multien um 7:20 Uhr bis 15:25 Uhr in Richtung Meaux
- Eine erste Abfahrt von Meaux um 9:45 Uhr bis 18:20 Uhr in Richtung May-en-Multien
Der Schuldienst des Lycée Gué in Tresmes (Ihrer alten Linie 65) wird von Ihrer neuen Linie 10 bereitgestellt.