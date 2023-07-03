Ähnliche Nachrichten

Ihre Linien 11 und 65 verschmelzen und werden zur Linie S.

Wochentags:

- Eine erste Abfahrt von May-en-Multien nach Meaux um 5:50 Uhr und bis 15:25 Uhr mit einem Bus alle 30 Minuten von 5:50 bis 8:00 Uhr und einem Bus jede Stunde bis 13:00 Uhr

- Eine erste Abfahrt von Meaux in Richtung May-en-Multien um 9:45 Uhr und bis 19:50 Uhr mit einem Bus jede Stunde bis 17:20 Uhr, dann alle 30 Minuten ungefähr bis 19:50 Uhr.

Samstag:

- + Bus von 7:20 bis 18:20 Uhr.

- Eine erste Abfahrt von May-en-Multien um 7:20 Uhr bis 15:25 Uhr in Richtung Meaux

- Eine erste Abfahrt von Meaux um 9:45 Uhr bis 18:20 Uhr in Richtung May-en-Multien

Der Schuldienst des Lycée Gué in Tresmes (Ihrer alten Linie 65) wird von Ihrer neuen Linie 10 bereitgestellt.