Ähnliche Nachrichten

Aufgrund einer sozialen Bewegung werden die folgenden Zeilen am Dienstag, den 06. Juni 2023 nicht den ganzen Tag zirkulieren.

A14 - 1 - 2A - 2B - 2C - 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 82 - 88C - F - G - L - X - Z

Auf den anderen Linien ist mit Störungen zu rechnen. So zeigen Sie Ihre Zeitpläne an:

Linie 9

Linie 52

Linie 71

Linie 81

Linie 88A --> Rennen um 19:00 Uhr von Mantes-la-Ville Bahnhof entfernt

Linie A

Linie C

Linie D

Linie E

Linie I

Linie K

Linie L

Linie M

Linie N

Linie R

Die Fahrpläne Ihrer Linien 19, 34, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88B, 89, 90, 109, 110, Extrême Soirée, N51 und A14 Bonnières werden beibehalten.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

