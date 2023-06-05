Ähnliche Nachrichten

Soziale Bewegung Dienstag 06 Juni

Finden Sie Ihre Verkehrsprognose für Dienstag, 06. Juni 2023

Liste der gelöschten Zeilen

Aufgrund einer sozialen Bewegung werden die folgenden Zeilen am Dienstag, den 06. Juni 2023 nicht den ganzen Tag zirkulieren.

A14 - 1 - 2A - 2B - 2C - 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 82 - 88C - F - G - L - X - Z

Auf den anderen Linien ist mit Störungen zu rechnen. So zeigen Sie Ihre Zeitpläne an:

Linie 9

Linie 52

Linie 71

Linie 81

Linie 88A --> Rennen um 19:00 Uhr von Mantes-la-Ville Bahnhof entfernt

Linie A

Linie C

Linie D

Linie E

Linie I

Linie K

Linie L

Linie M

Linie N

Linie R

Die Fahrpläne Ihrer Linien 19, 34, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88B, 89, 90, 109, 110, Extrême Soirée, N51 und A14 Bonnières werden beibehalten.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

