Ein neues TàD auf dem Gebiet von Grand Melun

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Transport on Demand von Boissise-le-Roi Pringy, ein neuer Service, der am 4. September eingeführt wurde

Transport on Demand Boissise-le-Roi Pringy bietet montags bis freitags von 9:30 bis 16 Uhr einen ergänzenden Service zur Linie 3633 an.

Es verbindet die 4 Sehenswürdigkeiten (Einkaufszentrum Villiers-en-Bière, Gare de Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, Gare de Ponthierry - Pringy) von allen Haltestellen der 3 Gemeinden Boissise-le-Roi, Pringy und Saint-Fargeau-Ponthierry.

Außerhalb dieser Fahrpläne gewährleistet die Linie 3633 den gleichen Betrieb wie andere Linien im Gebiet - Fahrpläne werden bald online verfügbar sein.

Karte der Haltestellen, die von TàD Boissise-le-Roi Pringy bedient werden

Broschüre von TàD Boissise-le-Roi Pringy

 -  2.8 MB

Und immer Ihre 3 TàD des Territoriums Grand Melun

3 weitere TàD-Dienste stehen Ihnen auf dem Gebiet von Grand Melun zur Verfügung:

  • TàD Melun Nord (ersetzt die Linien 3611 und 3613 außerhalb der Hauptverkehrszeiten)
    2 neue Haltestellen stehen ab dem 4. September auf diesem TàD zur Verfügung: Rue du Prac in Limoges-Fourches und 3 Walnussbäume in Rubelles
  • TàD Sainte Assise (ersetzt die Linien 3630 und 3634 außerhalb der Stoßzeiten)
  • TàD Saint Fargeau-Ponthierry

TàD Melun Nord Broschüre

 -  2.6 MB

Flugblatt TàD Sainte Assisi

 -  2.7 MB

TàD Saint Fargeau-Ponthierry

 -  2.7 MB

Wie buche ich?

  1. Erstellen Sie Ihr Konto
  2. Buchen Sie Ihre Fahrt (ab einem Monat im Voraus und bis zu 30 Minuten vor Abfahrt) auf der Website oder App von TàD Île-de-France Mobilités oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr)
  3. Verfolgen Sie Ihre Reise in Echtzeit
  4. Bewerten Sie Ihre Reise
Erfahren Sie mehr auf der Website von TàD Île-de-France Mobilités

Ähnliche Nachrichten