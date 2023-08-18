Ähnliche Nachrichten

Transport on Demand Boissise-le-Roi Pringy bietet montags bis freitags von 9:30 bis 16 Uhr einen ergänzenden Service zur Linie 3633 an.

Es verbindet die 4 Sehenswürdigkeiten (Einkaufszentrum Villiers-en-Bière, Gare de Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, Gare de Ponthierry - Pringy) von allen Haltestellen der 3 Gemeinden Boissise-le-Roi, Pringy und Saint-Fargeau-Ponthierry.

Außerhalb dieser Fahrpläne gewährleistet die Linie 3633 den gleichen Betrieb wie andere Linien im Gebiet - Fahrpläne werden bald online verfügbar sein.