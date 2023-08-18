Ähnliche Nachrichten

Transport on Demand Boissise-le-Roi Pringy bietet montags bis freitags von 9:30 bis 16 Uhr einen ergänzenden Service zur Linie 3633 an.
Es verbindet die 4 Sehenswürdigkeiten (Einkaufszentrum Villiers-en-Bière, Gare de Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, Gare de Ponthierry - Pringy) von allen Haltestellen der 3 Gemeinden Boissise-le-Roi, Pringy und Saint-Fargeau-Ponthierry.
Außerhalb dieser Fahrpläne gewährleistet die Linie 3633 den gleichen Betrieb wie andere Linien im Gebiet - Fahrpläne werden bald online verfügbar sein.
Und immer Ihre 3 TàD des Territoriums Grand Melun
3 weitere TàD-Dienste stehen Ihnen auf dem Gebiet von Grand Melun zur Verfügung:
- TàD Melun Nord (ersetzt die Linien 3611 und 3613 außerhalb der Hauptverkehrszeiten)
2 neue Haltestellen stehen ab dem 4. September auf diesem TàD zur Verfügung: Rue du Prac in Limoges-Fourches und 3 Walnussbäume in Rubelles
- TàD Sainte Assise (ersetzt die Linien 3630 und 3634 außerhalb der Stoßzeiten)
- TàD Saint Fargeau-Ponthierry
Wie buche ich?
- Erstellen Sie Ihr Konto
- Buchen Sie Ihre Fahrt (ab einem Monat im Voraus und bis zu 30 Minuten vor Abfahrt) auf der Website oder App von TàD Île-de-France Mobilités oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr)
- Verfolgen Sie Ihre Reise in Echtzeit
- Bewerten Sie Ihre Reise