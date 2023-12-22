Ähnliche Nachrichten

Das Ruder, eine Erfindung, die Ihre Orientierung revolutioniert!

Das Transportangebot ist in der Tat vielfältig, wenn Sie in Bussy-St-Georges ankommen. Dieser multimodale Knotenpunkt umfasst einen Bahnhof, einen Busbahnhof, städtische Buslinien, Gewerbegebiete, Schulen...

Wie können Sie sich also besser zurechtfinden? Wie kann man Zeit sparen und direkt auf den Punkt kommen?

Le Gouvernail kommt den verlorenen Benutzern rund um den Bahnhof Bussy-St-Georges zu Hilfe! Diese Erfindung ist 100% mechanisch, ökologisch, Low-Tech und einfach zu bedienen und revolutioniert die Orientierung von Fußgängern.

Wie funktioniert es?

Das Prinzip ist einfach: Diese Möbel in Erwachsenenhöhe haben ein drehbares Zifferblatt, das einen Plan integriert. Es zeigt Mobilitätslösungen und Points of Interest im Umkreis von 350 m an und leitet sie weiter. Wenn Sie mit Le Gouvernail abbiegen, platzieren Sie das gewünschte Ziel physisch vor sich und die Route wird leicht zu merken. Eine Fülle von Informationen und Unfehlbarkeit, die andere klassische oder digitale Tools nicht bieten.