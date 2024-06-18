Ähnliche Nachrichten

Ab dem 8. Juli 2024 entwickelt sich das Angebot für Ihre Nachtbusse weiter, um Ihre Reisen zu vereinfachen.
Die Linie N160 ist eine neue Linie, die den Bahnhof Plaisir mit dem Bahnhof Paris Montparnasse verbindet.
Die Linie N161 ersetzt die Linie N145, die den Bahnhof La Verrière mit dem Bahnhof Paris Montparnasse verbindet.
Die Linie N162 ist eine neue Linie, die die Route der N145 zwischen La Verrière und Rambouillet + eine neue Strecke in Saint-Quentin-en-Yvelines und Issy-les-Moulineaux bis zum Bahnhof Paris Montparnasse nimmt.
3 neue Nachtbusse: N160, N161 und N162
Diese 3 Linien übernehmen nach dem letzten Zug, um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Bahnhöfen des Territoriums zu bieten:
· Zwischen Plaisir und Paris Montparnasse von 1h bis 4h30, mit der Linie N160
· Zwischen La Verrière und Paris Montparnasse von 1h30 bis 5h, mit der Linie N161
· Zwischen Rambouillet und Paris Montparnasse von 1h bis 4h30, mit der Linie N162