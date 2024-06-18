Ähnliche Nachrichten

Ab dem 8. Juli 2024 entwickelt sich das Angebot für Ihre Nachtbusse weiter, um Ihre Reisen zu vereinfachen.

Die Linie N160 ist eine neue Linie, die den Bahnhof Plaisir mit dem Bahnhof Paris Montparnasse verbindet.

Die Linie N161 ersetzt die Linie N145, die den Bahnhof La Verrière mit dem Bahnhof Paris Montparnasse verbindet.

Die Linie N162 ist eine neue Linie, die die Route der N145 zwischen La Verrière und Rambouillet + eine neue Strecke in Saint-Quentin-en-Yvelines und Issy-les-Moulineaux bis zum Bahnhof Paris Montparnasse nimmt.