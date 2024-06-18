Ähnliche Nachrichten

Auf dem TàD Houdan-Montfort und Rambouillet

Ein erweiterter Service bis 16 Uhr von Montag bis Freitag und immer bis 19 Uhr am Samstag.

Auf dem TàD Houdan-Montfort besserer Zugang zu den Bahnhöfen des N-Zuges dank der Zusammenlegung der Zonen 3 und 4.

Auf dem TàD Rambouillet eine Erweiterung der westlichen Zone in Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville und Condé-sur-Vesgre für einen besseren Zugang zu den Sehenswürdigkeiten des Territoriums. Die Haltestelle Bergerie Nationale ist jetzt von allen Sehenswürdigkeiten aus erreichbar, einschließlich des Bahnhofs Rambouillet.

Auf dem TàD Pays de Limours und Vallée de Chevreuse

Ein neues Angebot, das samstags von 9 bis 19 Uhr und im August mit den gleichen Öffnungszeiten wie derzeit verfügbar ist.