Ähnliche Nachrichten

Wie funktioniert es?

Senden Sie den CSY-Code per SMS an 93100, Sie erhalten im Gegenzug ein SMS-Ticket, Sie können mit Zuversicht auf unseren Linien reisen.

Für einen Preis von 2,50 €* können Sie mit dem SMS-Ticket 1 Stunde lang ohne Umsteigen an Bord unserer Busse reisen. Der Ticketpreis wird von Ihrer Telefonrechnung abgebucht.

*+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten.

Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

Und um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie die Website iledefrancemobilités.fr Tarifbereich HIER

Gute Fahrt auf unseren Linien!