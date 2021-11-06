Ähnliche Nachrichten

Um angenehmer zu reisen, gibt es Regeln, die jeder an Bord der Busse beachten muss:
"Regel Nr. 1: Ich bleibe höflich im Transport"
Ein herzliches "Hallo" ist so schön!
Ich bleibe höflich im Transport
"Regel Nr. 2: Ich drehe die Lautstärke meiner Geräte herunter"
(Telefon, Kopfhörer, Bluetoooth-Lautsprecher...). Andere Benutzer müssen meinen Musikgeschmack nicht kennen
Für den Komfort aller drehe ich die Lautstärke herunter
"Regel Nr. 3: Ich überlasse meinen Platz jemandem, der ihn braucht, als ich"
Wenn ich mich in einer Situation mit eingeschränkter Mobilität befände, würde ich mich über diese Geste freuen!
Ich lasse den Platz frei, wenn ihn jemand mehr braucht als ich
"Regel Nr. 4: Ich falte meinen Kinderwagen zusammen, wenn ich ins Fahrzeug steige"
Mein Kind wird sicher in meinen Armen sein.
Zur Sicherheit aller klappe ich meinen Kinderwagen zusammen, wenn ich ins Fahrzeug steige
"Regel Nr. 5: Ich melde meine Bitte um Stopp lange vor meiner Ankunft und nicht im letzten Moment"
Ein abrupter Stopp im letzten Moment kann gefährlich sein.
Ich warte nicht bis zum letzten Moment, um meinen Stopp zu signalisieren
"Regel Nr. 6: Ich lasse meinen Müll nicht im Bus"
In einem sauberen Bus zu reisen ist so schön!
Ich lasse meinen Müll nicht im Bus
"Regel Nr. 7: Ich konsumiere keine Speisen oder Getränke an Bord des Busses"
Auf einem schmutzigen Sitz zu sitzen ist nicht angenehm...
Im Bus konsumiere ich keine Getränke oder Speisen