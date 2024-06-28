Ähnliche Nachrichten

Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Sportveranstaltungen und -veranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France auswirken. Einige Linien des Territoriums Grand Melun sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 vor, während und nach den Spielen von Paris 2024 betroffen.
- Ab dem 8. Juli 2024 werden ausnahmsweise die Fahrpläne bestimmter Linien angepasst
- Darüber hinaus werden am Samstag, den 20. Juli, anlässlich des Durchgangs der Flamme in Melun, die Strecken der Linien 3601, 3603, 3604, 3605, 3607, 3610 und 3612 punktuell beeinträchtigt und einige Haltestellen werden während der Veranstaltung von 12:30 bis 16 Uhr nicht bedient.
Fahrpläne einiger angepasster Linien
- Vom 8. Juli bis 1. September 2024 wird das Angebot der Linien 3601, 3602, 3603, 3604 angepasst
- Vom 2. bis 15. September 2024 wird das Angebot der Linien 3601, 3602, 3603, 3604, 3609 angepasst
Durchgang der Flamme am Samstag, 20. Juli von 12:30 bis 16 Uhr:
- Linie 3601 : geänderte Route, Details hier
- Linie 3603 : geänderte Route, Details hier.
- Linie 3604 : geänderte Route, Details hier.
- Linie 3605 : geänderte Route, Details hier.
- Linie 3607 : geänderte Route, Details hier.
- Linie 3610 : geänderte Route, Details hier.
- Linie 3612 : geänderte Route, Details hier.
Weitere Informationen
Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.