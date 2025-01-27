Ähnliche Nachrichten

Warum ändert sich die Nummer Ihrer Buslinie?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die Linie zu finden, an der Sie interessiert sind. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat.

Auf dem Gebiet von Centre und Süd-Yvelines werden jetzt alle Ihre Linien von der Vorwahl "53" und alle unsere Schulbuslinien aus Gründen der Konsistenz und Lesbarkeit in "52" umbenannt (z. B. Linie 2 wird zur Linie 5202 und die Linie 31 zur Linie 5231). In der gesamten Île-de-France erhalten Express-Linien eine Vorwahl ihres Departements, gefolgt von einer eigenen Nummer. (Beispiel: Aus der Expresslinie 11 wird die Linie 7811). Nur Nachtbusse und Transport on Demand (TàD) bleiben unverändert.

Was bringt Ihnen diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!

Wenn Sie also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen zugreifen, die Sie betreffen.