Ähnliche Nachrichten

Seit dem 19. Mai hat Ihr Einkaufszentrum Belle Epine wieder seine Türen geöffnet.

Ihre Buslinie 482 (ehemalige Linie 2) bringt Sie täglich vom Zentrum von Villeneuve-le-Roi dorthin, auch sonntags mit:

Montag bis Freitag : von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc und Mairie d'Orly.

Zwischen 10 und 19.30 Uhr bringt Sie ein Bus alle 30 Minuten zum Einkaufszentrum Belle Epine in Thiais.

Samstag : von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 30 Minuten bis 1 Uhr

Sonn- und Feiertage : von 8 bis 20 Uhr

Die gleichen Zeitpläne gelten das ganze Jahr über, auch im Sommer!