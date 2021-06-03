Ähnliche Nachrichten

Seit dem 19. Mai hat Ihr Einkaufszentrum Belle Epine wieder seine Türen geöffnet.
Ihre Buslinie 482 (ehemalige Linie 2) bringt Sie täglich vom Zentrum von Villeneuve-le-Roi dorthin, auch sonntags mit:
- Montag bis Freitag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc und Mairie d'Orly.
Zwischen 10 und 19.30 Uhr bringt Sie ein Bus alle 30 Minuten zum Einkaufszentrum Belle Epine in Thiais.
- Samstag : von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 30 Minuten bis 1 Uhr
- Sonn- und Feiertage : von 8 bis 20 Uhr
Die gleichen Zeitpläne gelten das ganze Jahr über, auch im Sommer!
Der Bus 482 bringt Sie an den Haltestellen Belle Epine Nord und Belle Epine Sud am Boulevard Nord. Der Abfahrtspunkt befindet sich an der Haltestelle Belle Epine Sud.
Lage der Haltestellen in Belle Epine