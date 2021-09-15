Ähnliche Nachrichten

Im Rahmen der Mobilitätswoche kommen unsere Informationsbeauftragten zu Ihnen, um Sie über Ihre Reisen zu informieren.

Mehrere Stände in Ihrer Nähe heißen Sie vom 15. bis 25. September 2021 willkommen. Finden Sie die verschiedenen Daten und Zeiten unten!

Donnerstag, 16. September von 08:00 bis 13:00 Uhr : auf dem Markt von Choisy-le-Roi . Bahnhof in der Nähe: Rouget-de-Lisle und der RER-Bahnhof Choisy-le-Roi.

Freitag, 17. September von 15:00 bis 18:00 Uhr : vor dem Einkaufszentrum Orlydis - Centre commercial Leclerc . Bahnhof in der Nähe: Orly Gaston Viens.

Sonntag, 19. September von 08:00 bis 13:00 Uhr : auf dem Terrassenmarkt (Rue des Hautes Bornes in Orly ). Stationen in der Nähe: Les Saules & Christophe Colomb und der RER-Bahnhof Les Saules.

Dienstag, 21. September von 07:00 bis 10:00 Uhr: auf dem Markt von Villeneuve-le-Roi. Bushaltestellen in der Nähe: Marché und Place Amédée Soupault.

Unsere Informationsbeauftragten stehen ihnen Goodies zur Verfügung: Zögern Sie nicht, sie anzufordern. Wir freuen uns auf Sie!