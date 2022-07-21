Ähnliche Nachrichten

Werden Sie Akteur einer flüssigeren Mobilität und einer nachhaltigeren Welt.

Wir befähigen unsere Teams und stellen unsere Fahrer in den Mittelpunkt unseres Handelns. Dies ist eine Gelegenheit, an der Transformation des Berufs teilzunehmen!

Im Kontakt mit unseren Passagieren ist Ihre Rolle von entscheidender Bedeutung, Sie sind unsere Botschafter und garantieren das Reiseerlebnis im Netzwerk von Île-de-France Mobilités.

Sie haben keinen D-Führerschein?

Transdev unterstützt und finanziert die Ausbildung zum professionellen ticket des Fahrers des öffentlichen Straßenverkehrs (CTCR), einschließlich des D-Führerscheins und des FIMO für Passagiere. Diese staatlich und berufsständisch anerkannten Schulungen werden in einem Partnerzentrum durchgeführt und dauern ca. 3 Monate.

Um sich MIT oder OHNE D-Bewilligung zu bewerben, geht es HIER