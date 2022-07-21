Ähnliche Nachrichten

Destination 500 Jobs
Werden Sie Akteur einer flüssigeren Mobilität und einer nachhaltigeren Welt.
Wir befähigen unsere Teams und stellen unsere Fahrer in den Mittelpunkt unseres Handelns. Dies ist eine Gelegenheit, an der Transformation des Berufs teilzunehmen!
Im Kontakt mit unseren Passagieren ist Ihre Rolle von entscheidender Bedeutung, Sie sind unsere Botschafter und garantieren das Reiseerlebnis im Netzwerk von Île-de-France Mobilités.
Sie haben keinen D-Führerschein?
Transdev unterstützt und finanziert die Ausbildung zum professionellen ticket des Fahrers des öffentlichen Straßenverkehrs (CTCR), einschließlich des D-Führerscheins und des FIMO für Passagiere. Diese staatlich und berufsständisch anerkannten Schulungen werden in einem Partnerzentrum durchgeführt und dauern ca. 3 Monate.
Um sich MIT oder OHNE D-Bewilligung zu bewerben, geht es HIER
Die Partnerschaft mit AFTRAL in Seine-et-Marne
Transdev stärkt seine Partnerschaft mit AFTRAL in Seine-et-Marne und bietet ab Beginn des Schuljahres 2022 eine Reihe von Schulungen an!
Interessiert und Inhaber der B-Bewilligung?
Um sich zu bewerben, senden Sie eine E-Mail an [email protected]
Mehrere Termine folgen:
- Noisiel : vom 03/10/2022 bis 30/12/2022
- Savigny-le-Temple : vom 10/10/2022 bis 05/01/2023
- Aulnay-sous-Bois: vom 17/11/2022 bis 10/02/2023
- Noisiel : vom 06/02/2023 bis 04/05/2023
- Aulnay-sous-Bois : vom 09/02/2023 bis 05/05/2023
- Savigny-le-Temple : vom 08/03/2023 bis 09/06/2023
- Aulnay-sous-Bois: vom 08/03/2023 bis 09/06/2023
- Servon: vom 03/04/2023 bis 05/07/2023
- Noisiel : vom 24/04/2023 bis 26/07/2023
- Noisiel : vom 05/06/2023 bis 01/09/2023
- Aulnay-sous-Bois: vom 13/06/2023 bis 08/09/2023
- Servon: vom 26/06/2023 bis 22/09/2023