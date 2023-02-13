Ähnliche Nachrichten

AB 20. FEBRUAR 2023

Die Arbeiten führen zur Sperrung der Rue Henri Barbusse in Dammarie-les-Lys, die Routen der Linien A und N werden entsprechend angepasst. Die Fertigstellung ist für den 31. Dezember 2023 geplant.

AUF LINIE A

Geänderte Route zwischen den Haltestellen "Foch" und "Jean de La Fontaine" nur in Richtung "Chamlys".

• Die Haltestellen "Marché Couvert" und "Mairie" werden auf die Haltestelle "Curie" verlegt, die für die Dauer der Arbeiten in beide Richtungen zugänglich bleibt. Die Haltestelle "Château Bouillants" wird auf die Haltestelle "Jean de La Fontaine" verschoben.

• Die Fahrpläne werden während der gesamten Dauer der Arbeiten zwischen "Gare de Melun" und "Chamlys" angepasst, von Montag bis Freitag von 5:45 bis 8:30 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr und samstags ganztägig. Eine Verschiebung ist auf den Linien E und N möglich. Sonntags bleibt das Angebot unverändert.