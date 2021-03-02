Ähnliche Nachrichten

Kennen Sie den On-Demand-Transportdienst von Marne-la-Vallée (TàD)?

Ergänzend zum bestehenden Verkehrsnetz wird dieser Service in Gebieten angeboten, in denen herkömmliche öffentliche Verkehrsmittel (Bus oder Reisebus) nicht geeignet sind, damit die Bewohner einen Bahnhof, eine konventionelle Buslinie oder wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Einkaufszentren, Kultur- und Freizeitzentren erreichen können.

Wenn Sie in den Sektor Marne-la-Vallée reisen, können Sie von den Dienstleistungen des TàD de Marne-la-Vallée profitieren!

Welche Dienstleistungen werden angeboten?

5 Ziele, die mit dem Minibus angeboten werden:

Service zu den Bahnhöfen tagsüber + Freizeit (Freizeitinsel Jablines)

ZUM / VOM BAHNHOF LAGNY-THORIGNY RUE R. Poincaré / BAHNHOF CHESSY MLV NORD / FREIZEITINSEL JABLINES

Service zu den Bahnhöfen am Abend

ABFAHRTEN VOM BAHNHOF LAGNY-THORIGNY RUE R. Poincaré / BAHNHOF BUSSY-ST-GEORGES / ABFAHRTEN VOM BAHNHOF CHESSY MLV NORD / ABFAHRTEN VOM BAHNHOF SERRIS VAL D'EUROPE

Bedient die Märkte von Lagny-sur-Marne und Magny-le-Hongre

Service des Krankenhauses Grand Est Francilien, Sektor Marne-la-Vallée

Wie funktioniert es?

Es ist auf Reservierung für jeden mit einem gültigen Transport ticket zugänglich (Reservierungsmethode in der Broschüre)

Es ist das ganze Jahr über in Betrieb, auch an Feiertagen.

Als Ergänzung zum Busnetz laden wir Sie ein, unsere Broschüre auf der Website zu konsultieren, um sich über die Dienste der Gemeinden zu informieren!

Für weitere Informationen:

Besuchen Sie die Website: tad.idfmobilites.fr

Telefonisch: 09 70 80 96 63 von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr (außer an Feiertagen)

Gute Reise mit unserem Service!