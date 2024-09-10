Ähnliche Nachrichten

Treffen Sie die Teams des T9 und der Linien der Region Seine Grand Orly anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024.
Unsere Teams werden anwesend sein:
- Mittwoch, 18. September 2024 von 14 bis 18 Uhr am Bahnhof Mairie de Vitry
- Donnerstag, 19. September 2024 von 14 bis 18 Uhr an der Bushaltestelle Raoul Delattre in Villeneuve-le-Roi
- Freitag, 20. September 2024 von 8 bis 12 Uhr in der Nähe des Fahrradparkplatzes der Station Gaston Viens
Wir freuen uns auf Sie!
Nutzen Sie auch die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des T9 zu werfen, indem Sie am Samstag, den 21. September , anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Wartungs- und Lagerstätte (SMR) des T9 besuchen.
Auf dem Programm: ein Besuch der Werkstätten, in denen Sie die Wartungsarbeiten genau beobachten können, des PCC IV (Centralized Control and Passenger Information Station), um zu verstehen, wie die Linie in Echtzeit verwaltet wird, sowie eine Besichtigung des Führerstands.
Die Anmeldung ist in einem der Besuchsfenstererforderlich und unterliegt der Anzahl der verfügbaren Plätze.
Um mehr zu erfahren und alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, gehen Sie zu den X-Konten (ex-Twitter): @T9_IDFM und @SeineOrly_IDFM