Ähnliche Nachrichten

Treffen Sie die Teams des T9 und der Linien der Region Seine Grand Orly anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024.

Unsere Teams werden anwesend sein:

Mittwoch, 18. September 2024 von 14 bis 18 Uhr am Bahnhof Mairie de Vitry

am Bahnhof Mairie de Vitry Donnerstag, 19. September 2024 von 14 bis 18 Uhr an der Bushaltestelle Raoul Delattre in Villeneuve-le-Roi

an der Bushaltestelle Raoul Delattre in Villeneuve-le-Roi Freitag, 20. September 2024 von 8 bis 12 Uhr in der Nähe des Fahrradparkplatzes der Station Gaston Viens

Wir freuen uns auf Sie!