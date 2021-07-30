Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. August ändern einige Buslinien in Le Mantois zur besseren Lesbarkeit die Nummer:

Die ehemalige Linie 88 ist in drei Routen unterteilt, A, B und C:

88A: Dreux <-> Anet <-> Mantes-la-Ville <-> Poisy</-></-></->

88B : Dreux <-> Houdan <-> Poissy</-></->

88C : Mantes-la-Ville <-> Poissy</->

Die Linie 9 wird zur 44 mit einer Route Velannes <-> Epône-Mézières <-> Aubergenville</-></->

Die 10 wird zur 45 und führt von Boinville über Epône-Mézières nach Aubergenville

Die ehemalige Linie 4 wird zur Linie 76. Seine Route wird Blaru <-> Bonnières-sur-Seine</-> sein

Schließlich wird die Linie 7 zu 87 mit einer Route Lainville/Aincourt/Limay <-> Poissy</->

Einige Linien, die die Île-de-France verlassen, ändern nicht nur ihre Nummer, sondern auch ihre Preise. Um sie auszuleihen, reicht die Entwertung eines ticket Regionalverkehrs aus (Navigo-Pass, Imagine R-Karte, T+-Ticket ...). Hier sind die Linien, die von dieser doppelten Änderung betroffen sind: