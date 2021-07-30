Ähnliche Nachrichten

Die ehemalige Linie 88 ist in drei Routen unterteilt, A, B und C:
- 88A: Dreux, Anet, Mantes-la-Ville, Poisy
- 88B : Dreux <-> Houdan <-> Poissy</-></->
- 88C : Mantes-la-Ville <-> Poissy</->
Ab dem 1. August ändern einige Buslinien in Le Mantois zur besseren Lesbarkeit die Nummer:
Die Linie 9 wird zur 44 mit einer Route Velannes <-> Epône-Mézières <-> Aubergenville</-></->
Die 10 wird zur 45 und führt von Boinville über Epône-Mézières nach Aubergenville
Die ehemalige Linie 4 wird zur Linie 76. Seine Route wird Blaru <-> Bonnières-sur-Seine</-> sein
Schließlich wird die Linie 7 zu 87 mit einer Route Lainville/Aincourt/Limay <-> Poissy</->
Einige Linien, die die Île-de-France verlassen, ändern nicht nur ihre Nummer, sondern auch ihre Preise. Um sie auszuleihen, reicht die Entwertung eines ticket Regionalverkehrs aus (Navigo-Pass, Imagine R-Karte, T+-Ticket ...). Hier sind die Linien, die von dieser doppelten Änderung betroffen sind:
Fahren Sie ab dem 1. August mit Ihrem Navigo-Pass von einem Ende der Linie 72 (ex-Linie 14) zum anderen oder stellen Sie sich R vor.
- Die alte Linie 1 wird zur 71 und bringt Sie vom Bahnhof Bonnières-sur-Seine zum Lycée Saint-Adjutor in Vernon;
- Aus der Ex-14 wird die 72. Sie bringt Sie von Vernon nach La Défense;
- Die 73 (ex-Linie 3) wird von Vernon nach Poissy fahren;
- Die ehemalige Linie 4 wird in 74 umbenannt und fährt von Bréval zum Lycée Saint-Adjutor in Vernon;
- Die neue Linie 75 (ex-Linie 1) wird Gasny nach Bonnières-sur-Seine bedienen;
- Die 88A und 88B (ex-Linie 88).
Schöner Sommer auf unseren Linien!