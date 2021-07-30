Ähnliche Nachrichten

Ihre Leitungen ändern ihre Anzahl und Preise!

Änderung mehrerer Linien des Mantois und Vereinfachung der Preisgestaltung... Ab dem 1. August gibt es Neuigkeiten, wir ziehen Bilanz!

Eine vereinfachte Route für die Linie 88

Ab dem 1. August ändern einige Buslinien in Le Mantois zur besseren Lesbarkeit die Nummer:

Die ehemalige Linie 88 ist in drei Routen unterteilt, A, B und C:

  • 88A: Dreux <-> Anet <-> Mantes-la-Ville <-> Poisy</-></-></->
  • 88B : Dreux <-> Houdan <-> Poissy</-></->
  • 88C : Mantes-la-Ville <-> Poissy</->

Die Linie 9 wird zur 44 mit einer Route Velannes <-> Epône-Mézières <-> Aubergenville</-></->

Die 10 wird zur 45 und führt von Boinville über Epône-Mézières nach Aubergenville

Die ehemalige Linie 4 wird zur Linie 76. Seine Route wird Blaru <-> Bonnières-sur-Seine</-> sein

Schließlich wird die Linie 7 zu 87 mit einer Route Lainville/Aincourt/Limay <-> Poissy</->

Einige Linien, die die Île-de-France verlassen, ändern nicht nur ihre Nummer, sondern auch ihre Preise. Um sie auszuleihen, reicht die Entwertung eines ticket Regionalverkehrs aus (Navigo-Pass, Imagine R-Karte, T+-Ticket ...). Hier sind die Linien, die von dieser doppelten Änderung betroffen sind:

Fahren Sie von einem Ende der Linie 72 zum anderen!

Fahren Sie ab dem 1. August mit Ihrem Navigo-Pass von einem Ende der Linie 72 (ex-Linie 14) zum anderen oder stellen Sie sich R vor.

  • Die alte Linie 1 wird zur 71 und bringt Sie vom Bahnhof Bonnières-sur-Seine zum Lycée Saint-Adjutor in Vernon;
  • Aus der Ex-14 wird die 72. Sie bringt Sie von Vernon nach La Défense;
  • Die 73 (ex-Linie 3) wird von Vernon nach Poissy fahren;
  • Die ehemalige Linie 4 wird in 74 umbenannt und fährt von Bréval zum Lycée Saint-Adjutor in Vernon;
  • Die neue Linie 75 (ex-Linie 1) wird Gasny nach Bonnières-sur-Seine bedienen;
  • Die 88A und 88B (ex-Linie 88).

Schöner Sommer auf unseren Linien!

