Ähnliche Nachrichten

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat.

Das Gebiet von Grand Melun wird zu den ersten gehören, die von dieser neuen Nummerierung profitieren.

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Grand Melun beginnen jetzt alle Buslinien mit 36.

Außerdem werden alle Schullinien "Sxx" jetzt vom Code 36 umbenannt, zu dem eine Nummer hinzugefügt wird, die mit dem alten Namen übereinstimmt (z. B. wird die S9 zur 3659, die S11 zur 3661 usw.).

Was bringt Ihnen diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!

Wenn Sie also Ihre Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen darüber zugreifen.

Zeilen-Entsprechungstabelle