Ähnliche Nachrichten

Einige Linien in den Regionen Centre und Sud Yvelines sind von der Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 betroffen, darunter:

Die Einrichtung der kurzlebigen Stätten von Versailles vom 8. Juli bis 8. September 2024,

Der Durchgang der olympischen Flamme am 23. Juli 2024,

Das Radrennen der Männer am 3. August 2024,

Das Radrennen der Frauen am 4. August 2024,

Der Marathon am 10. und 11. August 2024,

Der Durchzug der Paralympischen Flamme am 27. August 2024.

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Auswirkungen rund um das Gebiet Centre und Sud Yvelines

Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France

