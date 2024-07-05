Ähnliche Nachrichten

Einige Linien in den Regionen Centre und Sud Yvelines sind von der Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 betroffen, darunter:
- Die Einrichtung der kurzlebigen Stätten von Versailles vom 8. Juli bis 8. September 2024,
- Der Durchgang der olympischen Flamme am 23. Juli 2024,
- Das Radrennen der Männer am 3. August 2024,
- Das Radrennen der Frauen am 4. August 2024,
- Der Marathon am 10. und 11. August 2024,
- Der Durchzug der Paralympischen Flamme am 27. August 2024.
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Die Linien des städtischen Netzes von Rambouillet A, B, C, D und E : Route am 23. Juli 2024 zwischen 05:45 und 09:00 Uhr geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 39-17 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> La Verrière: Route geändert am 23. Juli 2024 zwischen 14:30 und 15:30 Uhr und am 3. August 2024 zwischen 11:48 und 14:33 Uhr. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Expresslinie 60 – Mantes-la-Ville <> Rambouillet: Route geändert am 23. Juli 2024 von 08:00 bis 12:00 Uhr und am 27. August zwischen 10:00 und 10:40 Uhr. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Expresslinie 67 – Houdan <> Montigny-le-Bretonneux: Route geändert am 23. Juli 2024 um 12:00 Uhr, am 3. August 2024 zwischen 10:05 und 14:05 Uhr und am 27. August zwischen 10:00 und 10:40 Uhr und zwischen 14:00 und 15:00 Uhr. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 12 – Plaisir <> Saint-Germain-de-la-Grange: Route am 3. August 2024 zwischen 10:40 und 13:40 Uhr geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Expresslinie 12 – Saint-Quentin-en-Yvelines <> Rambouillet: Route am 3. August 2024 zwischen 11:00 und 15:00 Uhr geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 23 – Les Clayes-sous-Bois <> Saint-Germain-en-Laye: Route geändert am 23. Juli 2024 zwischen 15:00 und 17:00 Uhr und am 3. August 2024 zwischen 08:50 und 10:20 Uhr. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 5 – Montigny-le-Bretonneux <> Les Mesnuls: Route am 3. August 2024 zwischen 11:00 und 18:00 Uhr geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 39-103 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Cernay-la-Ville: Route am 3. August 2024 um 14:00 Uhr geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 39-403 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Chevreuse: Route geändert am 3. August 2024 zwischen 11:55 und 15:00 Uhr und am 4. August 2024 zwischen 12:40 und 16:05 Uhr. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie N160 – Paris <> Plaisir: Route in der Nacht vom 10. auf den 11. August 2024 von 21:00 bis 04:00 Uhr geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie N161 – Paris <> La Verrière: geänderte Route vom 8. Juli bis 8. September 2024 und nachts vom 10. auf den 11. August 2024 von 21:00 bis 04:00 Uhr. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie N162 – Paris <> Rambouillet: Route in der Nacht vom 10. auf den 11. August 2024 von 21:00 bis 04:00 Uhr geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Auswirkungen rund um das Gebiet Centre und Sud Yvelines
Die Details der folgenden Zeilen finden Sie in ähnlichen Artikeln:
- Linien 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5110, 5115, 5121, 5134, 5141, 5142, 5143, 5145, 5150, 5151 und 5152 : Hier finden Sie die Einzelheiten der Auswirkungen auf die Linien von Saint-Quentin-en-Yvelines.
- Linien N123, N131, 9104, 107, 109, M151 und M153 : Hier finden Sie die Einzelheiten der Auswirkungen auf die Linien von Coeur d'Essonne.
- Linien 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217, 6230, 6240, 6241, 6243, 6246 und 6251 : Finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Linien von Grand Versailles.
Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France
- Finden Sie die Details der Auswirkungen auf die RATP-Buslinien von Paris und den inneren Vororten
- Finden Sie die Details der Auswirkungen auf Straßenbahnen und U-Bahnen in Paris und den inneren Vororten
