Ähnliche Nachrichten

Ihre Linien entwickeln sich zu Beginn des Schuljahres mit der Ankunft Ihrer neuen R&S-Linien und Ihrer neuen TàD Ourcq Ouest und Ourcq Est:

Siehe den Fahrplan der Linie R für den Sommer und das Wochenende

Siehe den Fahrplan der Linie S

Siehe die Broschüre über die neuen TàD

Ihre neue Linie 10 verkehrt nur während der Schulzeit.

Sie übernimmt den bestehenden Service des Lycée Gué in Tresmes von/nach Meaux und von/nach May-en-Multien (ehemalige Linie 65), von/nach Trocy-en-Multien / Le Plessis-Placy / Etrepilly (ehemalige Linie 11).

Die direkte Abfahrt 8:10 Uhr Lycée Gué in Tresmes von Ihrer alten Linie 47 ist in Ihre Linie 10 integriert.

Siehe 10 Fahrplan

Ihre neue Linie 22 wird geändert: Die Verbindung nach May-en-Multien wird von der Linie S und die von Congis-sur-Thérouanne von der Linie R übernommen.

Siehe 22 Fahrplan

Ihre Linie 23 bedient eine neue Haltestelle in der Stadt Isles-lès-Meldeuses "la Briquetterie" auf der D17 auf dem Campingplatz.

Siehe 23 Fahrplan

Ihre neue Linie 40 ist vereinfacht und bedient nur die Gemeinden May-en-Multien und Ocquerre (Haltestelle "Route d'Ocquerre") in Richtung Collège de Lizy.

Die Verbindung nach Échampeu wird auf die Linie 41 übertragen.

Das Collège de Lizy wird von der Gemeinde Plessis-Placy aus mit der Linie 46 bedient.

Siehe 40 Fahrplan

Ihre neue Linie 41 ist jetzt dem Service des Collège de Lizy gewidmet.

Darüber hinaus werden die Gemeinden Vendrest, Cocherel, Jaignes, Tancrou und Ocquerre (La Trousse) von Montag bis Samstag vom TàD Ourcq Est bedient.

Die Stadt Mary-sur-Marne (Haltestelle "Maladrerie") wird von Montag bis Sonntag von der Linie R bedient.

Die Verbindung mit der Linie 61 am Bahnhof Lizy-sur-Ourcq wird verbessert.

Siehe 41 Fahrplan

Ihre neue Linie 42 verkehrt nur während der Schulzeit von Montag bis Freitag.

Die Verbindung mit der Linie 61 am Bahnhof Lizy-sur-Ourcq wird verbessert.

Darüber hinaus werden die Gemeinden Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs, Vendrest, Ocquerre (Haltestelle "Mairie") von Montag bis Samstag vom TàD Ourcq Est bedient.

Siehe 42 Fahrplan

Ihre neue Linie 46 wird mit identischen Routen zum und vom Lizy College vereinfacht.

Darüber hinaus werden die Gemeinden Vincy-Manoeuvre, Le Plessis-Placy und Puisieux vom TàD Ourcq Ouest bedient.

Siehe 46 Fahrplan

Die Route Ihrer Linie 50 ist unverändert und die Fahrzeiten werden angepasst.

Siehe 50 Fahrplan

Ihre neue Linie 52 wird geändert: Die Endstation der Linie für die Abfahrt um 18 Uhr (Montag-Donnerstag) ist Cocherel Centre.

Die Fahrzeiten werden angepasst.

Darüber hinaus werden die Gemeinden Cocherel, Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs und Coulomb-en-Valois vom TàD Ourcq Est bedient.

Siehe 52 Fahrplan

Ihre neue Linie 53 wird geändert: Die Endstation der Linie für die Abfahrt um 18 Uhr (Montag-Donnerstag) ist Mairie de Lizy.

Darüber hinaus werden die Gemeinden Ocquerre, Vendrest, Coulombs-en-Valois und Lizy-sur-Ourcq vom TàD Ourcq Est bedient.

Siehe 53 Fahrplan

Ihre neue Linie 54 wird geändert: Die Abfahrt von 8:25 Uhr Collège de Crouy in Richtung Collège de Lizy ist nicht mehr gewährleistet und die Fahrzeiten werden überprüft.

Siehe 54 Fahrplan

Ihre neue Linie 54 bis wird geändert, die Abfahrt um 16:26 Uhr Haltestelle 'Poste' von May-en-Multien in Richtung Collège de Crouy ist nicht mehr gewährleistet und die Fahrzeiten werden überprüft.

Siehe 54Bis Fahrplan

Die Route der Linie 61 istunverändert und die Fahrzeiten werden angepasst.

Siehe 61 Fahrplan