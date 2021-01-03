Ähnliche Nachrichten

Ihr Citalien entwickelt sich!

Auf Wiedersehen Nicolas Guiard, hallo 8. Mai 1945

Ab dem 18. Januar 2021 entwickelt sich die Route weiter

Die Route entwickelt sich:

  • Staatsbürgerschafts-Quadrat
  • Quadratischer Bindestrich
  • 8. Mai 1945
  • Rosengarten
  • Olof Palme
  • Boissénart La Haie
  • Ebene der Windmühle
  • Jean Rostand
  • Konrad Adenauer
  • Messegelände
  • Europa
  • St Exupéry
  • 3 Uhren
  • Busbahnhof Mail

Ihr Citalien wird nun den ersten Abschnitt der zukünftigen Tzen 2 zwischen dem Einkaufszentrum Westfield Carré Sénart und Savigny-le-Temple nehmen. Das bedeutet 3 Dinge:

  1. Mehr Komfort
  2. Mehr Pünktlichkeit
  3. Mehr Geschwindigkeit.

Was sich für Sie ändert:

In Savigny-le-Temple wird die Haltestelle Nicolas Guiard durch die neue Haltestelle 8. Mai 1945 ersetzt, die mit einem dynamischen Informationsterminal ausgestattet und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist.

