Ähnliche Nachrichten

Die Route entwickelt sich:
- Staatsbürgerschafts-Quadrat
- Quadratischer Bindestrich
- 8. Mai 1945
- Rosengarten
- Olof Palme
- Boissénart La Haie
- Ebene der Windmühle
- Jean Rostand
- Konrad Adenauer
- Messegelände
- Europa
- St Exupéry
- 3 Uhren
- Busbahnhof Mail
Ihr Citalien wird nun den ersten Abschnitt der zukünftigen Tzen 2 zwischen dem Einkaufszentrum Westfield Carré Sénart und Savigny-le-Temple nehmen. Das bedeutet 3 Dinge:
- Mehr Komfort
- Mehr Pünktlichkeit
- Mehr Geschwindigkeit.
Was sich für Sie ändert:
In Savigny-le-Temple wird die Haltestelle Nicolas Guiard durch die neue Haltestelle 8. Mai 1945 ersetzt, die mit einem dynamischen Informationsterminal ausgestattet und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist.