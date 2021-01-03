Ähnliche Nachrichten

Ihr Citalien wird nun den ersten Abschnitt der zukünftigen Tzen 2 zwischen dem Einkaufszentrum Westfield Carré Sénart und Savigny-le-Temple nehmen. Das bedeutet 3 Dinge:

Mehr Komfort Mehr Pünktlichkeit Mehr Geschwindigkeit.

Was sich für Sie ändert:

In Savigny-le-Temple wird die Haltestelle Nicolas Guiard durch die neue Haltestelle 8. Mai 1945 ersetzt, die mit einem dynamischen Informationsterminal ausgestattet und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist.