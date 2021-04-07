Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie die neue Route der Linie 482 (alte Linie 2)
Die Linie 482 bedient mehrere neue Haltestellen, darunter:
- Rathaus von Orly
- Rungis-Brücke (RER C)
- Das Einkaufszentrum Belle Epine mit den Haltestellen Belle Epine Nord und Belle Epine Sud
Haupthaltestellen der Linie 482: Place Jeanne d'Arc, Lycée Brassens, Place Paul Bert, Gare de Villeneuve-le-Roi, Marché de Villeneuve-le-Roi, Place Amédée Soupaul, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly, Pont de Rungis (RER C), Belle Epine.
Die Linie 482 verkehrt von Montag bis Sonntag mit:
- Montag bis Freitag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc und Mairie d'Orly.
Zwischen 10 und 19.30 Uhr bringt Sie ein Bus alle 30 Minuten zum Einkaufszentrum Belle Epine in Thiais.
- Samstag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 30 Minuten bis 1 Uhr
- Sonn- und Feiertage: von 8 bis 20 Uhr
Das ganze Jahr über gelten die gleichen Zeitpläne!