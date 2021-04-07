Ähnliche Nachrichten

Ihr Bus 482 (ehemalige Linie 2) fährt ab dem 12. April 2021 weiter!

Ihre Linie 482 (ex-Linie 2) bringt Sie jetzt zum Einkaufszentrum Belle Epine und fährt jetzt auch sonntags!

Entdecken Sie die neue Route der Linie 482 (alte Linie 2)

Die Linie 482 bedient mehrere neue Haltestellen, darunter:

Haupthaltestellen der Linie 482: Place Jeanne d'Arc, Lycée Brassens, Place Paul Bert, Gare de Villeneuve-le-Roi, Marché de Villeneuve-le-Roi, Place Amédée Soupaul, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly, Pont de Rungis (RER C), Belle Epine.

Die Linie 482 verkehrt von Montag bis Sonntag mit:

  • Montag bis Freitag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc und Mairie d'Orly.
    Zwischen 10 und 19.30 Uhr bringt Sie ein Bus alle 30 Minuten zum Einkaufszentrum Belle Epine in Thiais.
  • Samstag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 30 Minuten bis 1 Uhr
  • Sonn- und Feiertage: von 8 bis 20 Uhr

Das ganze Jahr über gelten die gleichen Zeitpläne!

Entdecken Sie den neuen Fahrplan dieser Linie zwischen Thiais Belle Epine und Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc

