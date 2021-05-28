Ähnliche Nachrichten

Wir freuen uns, die Eröffnung unserer Twitter-Seite bekannt zu geben:

@MLV_IDFM

Hier finden Sie praktische Informationen über Ihr Busnetz (neue Fahrpläne, Umleitungen, Neuigkeiten), aber auch über Veranstaltungen in der Region. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, treten Sie unserer Community bei!

Um uns zu folgen, ist es ganz einfach:

> gehe zur Seite @MLV_IDFM

> klicken Sie auf "FOLGEN"

> erhalten 1 Benachrichtigung für jeden Beitrag über das Netzwerk

In der Zwischenzeit gute Fahrt auf unseren Linien! :-)