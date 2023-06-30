Ähnliche Nachrichten

Linie 31, eine schnellere Route und auf einer eigenen Spur.

1. Direkterer und schnellerer Zugang zum Einkaufszentrum Carré Sénart in 10 Minuten vom Bahnhof Savigny Nandy entfernt, dank der Schaffung einer eigenen Fahrspur.

2. Eine bessere Verbindung nach Savigny-le-Temple mit der Schaffung von 4 neuen Haltestellen:

8. Mai 1945 (Urteil des italienischen C)

Wasserspiegel (neue Haltestelle)

Der Park

Gymnasien

3. Verlegung der ehemaligen Haltestellen der Linie 31 auf die Linien 32 und 33