Ähnliche Nachrichten

Linie 31, eine schnellere Route und auf einer eigenen Spur.
1. Direkterer und schnellerer Zugang zum Einkaufszentrum Carré Sénart in 10 Minuten vom Bahnhof Savigny Nandy entfernt, dank der Schaffung einer eigenen Fahrspur.
2. Eine bessere Verbindung nach Savigny-le-Temple mit der Schaffung von 4 neuen Haltestellen:
- 8. Mai 1945 (Urteil des italienischen C)
- Wasserspiegel (neue Haltestelle)
- Der Park
- Gymnasien
3. Verlegung der ehemaligen Haltestellen der Linie 31 auf die Linien 32 und 33
- Boileau
- Paul Verlaine
- Haiettes Elsa Triolet
- Berthelot
- Cevennen
Neuer Service für die Linien 32 und 33
- Diese Linien übernehmen die ehemaligen Haltestellen der Linie 31.
- Die Haltestelle "Les Îles" wird in die Rue Pierre Mendès France verlegt
- Folgende Urteile werden aufgehoben und vertagt:
- Garonne
- Pfifferlinge
- Rougeau
- Ehemaliger Haltepunkt Miroir d'Eau
- Die Scheune
- Die Ulmen