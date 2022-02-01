Ähnliche Nachrichten

"Hallo Madam, Hallo Sir, danke für die Bestätigung"

Sie müssen diesen Satz schon einmal gehört haben, als Sie in einen Bus eingestiegen sind.

Aber haben Sie sich jemals gefragt, wozu die Validierung dient?

VALIDIEREN, wozu dient es?

Mit der Bestätigung Ihres Transport ticket geben Sie an, dass Sie an Bord des Busses anwesend sind.

Wenn Sie Ihren Navigo-Pass entwerten, können wir die Fahrgäste an Bord der Busse zählen und das Angebot bei Bedarf anpassen.

NICHT VALIDIEREN, was ist das Risiko?

Abgesehen davon, dass Sie nicht gezählt werden, setzen Sie sich einer Geldstrafe aus.

Es ist also gut, Ihr ticket zu haben, es zu validieren ist besser!