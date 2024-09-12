Ähnliche Nachrichten

Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?

Anlässlich der Tage des Kulturerbes am 21. und 22. September 2024 lädt Ihr Busnetz von Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Grand Melun zu einer Führung durch das Busbetriebszentrum Vaux-le-Pénil ein!

Lernen Sie unsere Teams während einer Sitzung am Sonntag, den 22. September 2024 kennen:

Sitzung von 9:30 bis 11:00 Uhr

Sitzung von 11:30 bis 13:00 Uhr

Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:

Grand Melun Bus Operational Center

400, rue des Trois Tilleuls, 77000, Vaux-le-Pénil Frankreich

Anfahrt BUS: Linie 3607 Haltestelle Foch Niepce + 5 Minuten zu Fuß

Besucherparkplatz für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten.

Um mehr zu erfahren und alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, besuchen Sie unser X-Konto: @Melun_IDFM