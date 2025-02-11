Das Behindertengesetz ist 20 Jahre alt. Und wo stehen wir im Transportwesen?
Am 11. Februar 2005 wurde das Gesetz Nr. 2005-102 über die Gleichberechtigung und Chancengleichheit, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen verabschiedet.
Im Mittelpunkt dieses Gesetzes steht der autonome Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Verkehrssystemen. In Artikel 45 dieses Gesetzes heißt es ausdrücklich: "Die Reisekette, die die bebaute Umwelt, Straßen, die Entwicklung öffentlicher Räume, Verkehrssysteme und deren Intermodalität umfasst, ist so organisiert, dass sie für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität vollständig zugänglich ist."
Das Gesetz legt insbesondere die Verpflichtung fest, öffentliche Verkehrsnetze innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren für alle Arten von Behinderungen zugänglich zu machen. Das Gesetz wird 2014 durch Verordnungen (die Sd'Ap) ergänzt, die eine neue Frist (2024) für die Umsetzung von Arbeiten zur Barrierefreiheit festlegen.
In der Île-de-France sind 4 von 10 Einwohnern der Ile-de-France vorübergehend oder dauerhaft behindert.
Wo stehen wir also 20 Jahre später im Verkehr in der Region Île-de-France?
Kennzahlen zur Barrierefreiheit im Netz von Île-de-France Mobilités
U-Bahn
- 100% zugänglich für Seh-, Hör- und kognitive Behinderungen
- 216 Aufzüge
- 793 Fahrtreppen
Straßenbahn
- 100% der städtischen Straßenbahnlinien sind barrierefrei (10 Linien, 199 Stationen)
- 100% der Straßenbahnen sind mit visuellen und akustischen Durchsagen ausgestattet
Bus
- 100% der Busse sind mit visuellen und akustischen Durchsagen ausgestattet
- 540 Buslinien sind seit 2010 in der Île-de-France zugänglich, darunter 100% der Pariser Linien
Metrolinien 11 und 14
- 29 Stationen, die unabhängig voneinander zugänglich sind
RER und Züge
- 100% der RER-Stationen A und B in Paris sind barrierefrei
- 100% der RER A-, B-, D- und E-Stationen sind barrierefrei
- 1 Agent in jeder Station anwesend, um Menschen mit Behinderungen zu begleiten (auf Reservierung)
- 300 Bahnhöfe und Bahnhöfe des Schienennetzes für alle Behinderungen zugänglich
2,4 Mrd. EUR, um den Verkehr in der Region Ile-de-France barrierefrei zu machen
Seit 2016 hat Île-de-France Mobilités mehr als 2,4 Milliarden Euro in eine umfassende Politik zur Umgestaltung ihres Netzes investiert. Eine Politik, die Hand in Hand mit Verbänden, Betreibern, lokalen Behörden und der Region Île-de-France durchgeführt wird.
Das Ziel? Verbesserung der Zugänglichkeit, des Komforts und der Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderungen in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Neue Linien, Erweiterungen und Stationen: barrierefrei!
Während die historische Pariser U-Bahn eine große Herausforderung in Bezug auf die Zugänglichkeit darstellt, insbesondere für Rollstuhlfahrer, wurden alle seit 2005 durchgeführten Projekte für neue Stationen und Stationen, neue Linien, Streckenerweiterungen oder neue Fahrzeuge (U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen, RER und Züge) unter Einhaltung der Zugänglichkeitsstandards entworfen und bieten Verbindungen zu ebenfalls barrierefreien Linien.
300 barrierefreie Stationen
Die von Île-de-France Mobilités getätigten Investitionen haben es in den letzten Jahren ermöglicht, 300 Bahnhöfe im Zug- und RER-Netz und 97 % des Personenverkehrs auf dem Schienennetz zugänglich zu machen, dank der Zugänglichkeit der wichtigsten Bahnhöfe des Ile-de-France-Netzes mit hohem Verkehr, wie dem Bahnhof Saint-Denis, einem der wichtigsten Bahnhöfe der Region mit 27 Millionen Fahrgästen pro Jahr, mit einem Projekt im Wert von 165 Millionen Euro.
10 Straßenbahnlinien und 199 Stationen für alle Zielgruppen
Zusätzlich zu diesen Stationen gibt es 10 Straßenbahnlinien und 199 Stationen, die alle für alle Zielgruppen vollständig zugänglich sind und die Fahrten für Benutzer mit eingeschränkter Mobilität verbessern.
Busse und Reisebusse: immer zugänglicher
540 Buslinien in der gesamten Île-de-France, darunter 100% der Pariser Linien.
U-Bahn: neue barrierefreie Linien und Erweiterungen
Was schließlich die U-Bahn betrifft, die aufgrund der Pariser Geografie und der städtischen Zwänge am schwierigsten umzusetzen ist, gibt es jetzt 29 Stationen, die unabhängig zugänglich sind, darunter 21 der Linie 14, die vollständig zugänglich ist, und 8 Stationen der Linie 11, die kürzlich bis Rosny-Bois-Perrier verlängert wurde. Bis 2031 wird die barrierefreie U-Bahn der Ile-de-France um 68 zusätzliche Stationen mit den Linien 15, 16, 17 und 18 erweitert.
Die historische Pariser Metro zugänglich? Das Jahrhundertprojekt "Metro für alle"!
Dies ist DER komplexeste Punkt der Zugänglichkeit der Pariser Metro: die Pariser Metro. Die historische U-Bahn (Linien 1 bis 13), eine der ältesten der Welt, zirkuliert unter unzähligen Haussmann-Gebäuden des neunzehnten Jahrhunderts und ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität immer noch zu wenig zugänglich.
Eine komplexe Situation, die schwer zu lösen ist, aber die Arbeit zur Verbesserung der Zugänglichkeit des historischen Netzes nicht verhindert. So organisierte Île-de-France Mobilités im Oktober 2024 in Zusammenarbeit mit der Region Île-de-France die ersten Assises de l'accessibilité du métro, um alle beteiligten Akteure zusammenzubringen.
Daraufhin wurde das Projekt "Metro für alle" ins Leben gerufen. Ziel: die Umgestaltung der historischen Pariser Metro konkret einzuleiten. Ein Ziel zwischen 15 und 20 Milliarden Euro, das über 20 Jahre gebunden ist. Eine Investition, die zu gleichen Teilen zwischen der Region Île-de-France, der Stadt Paris und dem Staat aufgeteilt wird.
Die 3 konkreten Fortschritte des Projekts "Metro für alle"
- 1 Mio. EUR für den Abschluss der Machbarkeitsstudie zur Barrierefreiheit der Linie 6 (erste Pilotlinie, die barrierefrei gemacht wird)
- 3 Millionen Euro, um das gesamte U-Bahn-Netz abzubilden und konkrete Lösungen zu finden
- Schaffung eines Ausschusses "Metro für alle" mit der Region, der Stadt Paris, den betroffenen Departements, der RATP und dem Staat, um Hand in Hand zusammenzuarbeiten
100% barrierefreie Alternativen, um sich in Paris fortzubewegen
Während wir auf die revolutionären Fortschritte der Metro für alle warten, sind jetzt 100 % der U-Bahn-Linien für geistige, visuelle und auditive Behinderungen zugänglich, ebenso wie die RER- und Zuglinien der Ile-de-France, die mit Cap'Handéo "Mobilitätsdienste" gekennzeichnet sind, der einzigen national anerkannten Zertifizierung.
Menschen mit eingeschränkter Mobilität können sich selbstständig in Paris bewegen, indem sie Busse, Straßenbahnen (T3a, T3b, T2, T9) und RER-Linien nehmen, da die RER-Stationen und das rollende Material der RER-Linien A, B, D und E in der Hauptstadt zu 100% zugänglich sind.