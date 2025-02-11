Das Behindertengesetz ist 20 Jahre alt. Und wo stehen wir im Transportwesen?

Am 11. Februar 2005 wurde das Gesetz Nr. 2005-102 über die Gleichberechtigung und Chancengleichheit, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen verabschiedet.

Im Mittelpunkt dieses Gesetzes steht der autonome Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Verkehrssystemen. In Artikel 45 dieses Gesetzes heißt es ausdrücklich: "Die Reisekette, die die bebaute Umwelt, Straßen, die Entwicklung öffentlicher Räume, Verkehrssysteme und deren Intermodalität umfasst, ist so organisiert, dass sie für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität vollständig zugänglich ist."

Das Gesetz legt insbesondere die Verpflichtung fest, öffentliche Verkehrsnetze innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren für alle Arten von Behinderungen zugänglich zu machen. Das Gesetz wird 2014 durch Verordnungen (die Sd'Ap) ergänzt, die eine neue Frist (2024) für die Umsetzung von Arbeiten zur Barrierefreiheit festlegen.

In der Île-de-France sind 4 von 10 Einwohnern der Ile-de-France vorübergehend oder dauerhaft behindert.

Wo stehen wir also 20 Jahre später im Verkehr in der Region Île-de-France?