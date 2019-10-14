Verstärkte Maßnahmen für + Sicherheit im Verkehr

40 Hundeführerbrigaden im Netz eingesetzt, um verdächtige Pakete besser zu verwalten

Seit 2014 ist die Zahl der vergessenen Taschen und Gegenstände im Transilien-Netz um 122 % gestiegen, mit mehr als 1500 Meldungen pro Jahr oder mehr als 4 pro Tag und fast 7 gemeldeten Fällen pro Tag im RATP-Netz. Diese Situationen, die immer häufiger auftreten, verursachen viele Verzögerungen und Störungen und verstärken das Gefühl der Unsicherheit.

Seit Juli 2018 sind insgesamt 40 Cyno-Detektionsteams, bestehend aus einem Hundeführer und einem speziell für das Aufspüren von Sprengstoff ausgebildeten Hund, in den von SNCF und RATP betriebenen Verkehrsnetzen im Einsatz, um auf jede Meldung verdächtiger Gegenstände zu reagieren, die in einem Bahnhof, einer U-Bahn usw. vergessen wurden.

Île-de-France Mobilités arbeitet mit den Betreibern zusammen, um die personellen Ressourcen zu stärken und mehr Sicherheit im Verkehr der Ile-de-France zu gewährleisten, während gleichzeitig ständige Anstrengungen unternommen werden, um die Regelmäßigkeit des Verkehrs zu verbessern. Dieses Gerät besteht aus:

– 20 Brigaden im RATP-Netz (300 Bahnhöfe und 30 Bahnhöfe), die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert werden, d. h. 3,8 Millionen Euro bis 2020

– 20 Brigaden auf dem SNCF-Netz, kofinanziert über 3 Jahre (2017-2019) von Île-de-France Mobilités (4 Mio. EUR) und SNCF (2 Mio. EUR)