Verstärkte Maßnahmen für + Sicherheit im Verkehr
Infografik: Sicherheitsmaßnahmen im Verkehr der Ile-de-France in der Île-de-France. 100% der U-Bahn-Stationen, Bahnhöfe und Straßenbahnen sind mit Videoüberwachungskameras ausgestattet. Mehr als 3500 Polizisten, Mediatoren und Sicherheitsbeamte sind in den Netzwerken im Einsatz. Eindeutige Notrufnummern, 31177 per SMS, 3117 per RATP- und SNCF-Telefon, 40 Cyno-Detektionsteams. Ein einziges Sicherheitskoordinationszentrum. Betrugsbekämpfung. Mobilitäten der Île-de-France.
40 Hundeführerbrigaden im Netz eingesetzt, um verdächtige Pakete besser zu verwalten
Seit 2014 ist die Zahl der vergessenen Taschen und Gegenstände im Transilien-Netz um 122 % gestiegen, mit mehr als 1500 Meldungen pro Jahr oder mehr als 4 pro Tag und fast 7 gemeldeten Fällen pro Tag im RATP-Netz. Diese Situationen, die immer häufiger auftreten, verursachen viele Verzögerungen und Störungen und verstärken das Gefühl der Unsicherheit.
Seit Juli 2018 sind insgesamt 40 Cyno-Detektionsteams, bestehend aus einem Hundeführer und einem speziell für das Aufspüren von Sprengstoff ausgebildeten Hund, in den von SNCF und RATP betriebenen Verkehrsnetzen im Einsatz, um auf jede Meldung verdächtiger Gegenstände zu reagieren, die in einem Bahnhof, einer U-Bahn usw. vergessen wurden.
Île-de-France Mobilités arbeitet mit den Betreibern zusammen, um die personellen Ressourcen zu stärken und mehr Sicherheit im Verkehr der Ile-de-France zu gewährleisten, während gleichzeitig ständige Anstrengungen unternommen werden, um die Regelmäßigkeit des Verkehrs zu verbessern. Dieses Gerät besteht aus:
– 20 Brigaden im RATP-Netz (300 Bahnhöfe und 30 Bahnhöfe), die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert werden, d. h. 3,8 Millionen Euro bis 2020
– 20 Brigaden auf dem SNCF-Netz, kofinanziert über 3 Jahre (2017-2019) von Île-de-France Mobilités (4 Mio. EUR) und SNCF (2 Mio. EUR)
Bis zu 55 Minuten Einsparung für Reisende, sicher
Dieses Gerät sollte es ermöglichen, eine "Spurensuche" in 5 bis 15 Minuten durchzuführen, gegenüber mehr als einer Stunde in Abwesenheit solcher Teams, was es ermöglicht, die Effizienz der Teams der SUGE (General Surveillance) der SNCF und der GPSR (Network Protection and Security Group) der RATP zu erhöhen und somit effektiver gegen mögliche böswillige Handlungen zu kämpfen.
Eine RER-Linie, die zur Hauptverkehrszeit durch ein verdächtiges Paket unterbrochen wird, braucht 2 bis 3 Stunden, um zum normalen Verkehr zurückzukehren. Das schnellere Eingreifen der Cyno-Detektionscrew verspricht eine geringere Unterbrechung des Linienverkehrs und eine schnellere Rückkehr zur Normalität.
Konkrete Wege zur Bekämpfung von Belästigung und Unhöflichkeit
Die menschliche Präsenz wurde seit 2016 durch die Einstellung von 785 Empfangs-, Sicherheits- und Vermittlungsbeauftragten an den Bahnhöfen und in den öffentlichen Verkehrsnetzen in der gesamten Region erheblich verstärkt, was dazu beiträgt, die Fahrgäste zu beruhigen und ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Im RATP-Netz sind mehr als 5.300 Agenten in den Bahnhöfen und Bahnhöfen des Netzes präsent, die direkt mobilisiert werden können, um die Network Protection and Security Group (GPSR) zu alarmieren, die aus 1.000 Agenten besteht, darunter hundert Teams, die täglich im Netz eingesetzt werden. Die Sicherheitsabteilung der RATP setzt auch Sicherheitsteams in Zivil ein, deren Aufgaben der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ist.
Auf dem SNCF-Netz in der Île-de-France sind 5.000 Agenten in Bahnhöfen und Zügen präsent. 740 Sicherheitsbeamte (SUGE) durchqueren auch die Île-de-France, und 172 Mediatoren arbeiten an den Linien, um gegen Unhöflichkeit zu kämpfen.
Zusätzliche personelle Ressourcen für RATP und SNCF
Im Rahmen der 2016 unterzeichneten Verträge mit RATP und SNCF wird das Personal vor Ort um 490 Personen aufgestockt: 290 Agenten für die SNCF (SUGE, Mediatoren und Handelsvertreter) und 200 Agenten für die RATP (GPSR und mobile Teams für die Begleitung von Bussen nach Mitternacht).
Darüber hinaus sind 2017 (20 SNCF) und 2018 (20 RATP am 1. Juni) 40 Cyno-Detektionsbrigaden im Einsatz. Sie beteiligen sich an der allgemeinen Zunahme der Sicherheitsdienste und befreien einige von ihnen von der Kontrolle des in den Zügen zurückgelassenen Gepäcks, um sich ihren anderen Aufgaben zu widmen. Diese Teams ermöglichen es, die Reaktionszeiten nach Alarmen für verlassene Pakete zu verkürzen, die "Beseitigung von Zweifeln" kann in etwa fünfzehn Minuten statt in einer Stunde erfolgen. Im SNCF-Netz ist die Zahl der vergessenen Taschen um 122 % gestiegen, d. h. um mehr als 150 Eingriffe pro Jahr seit 2014.
Personal, das für die Betreuung von Opfern von Belästigung geschult ist
Seit 2016 erhalten alle RATP-Mitarbeiter, die mit Fahrgästen in Kontakt stehen, im Rahmen ihrer Erstausbildung eine spezielle Schulung für die Betreuung von Opfern von Belästigung. Dieses spezifische Modul wurde in Zusammenarbeit mit Miprof (Interministerielle Mission zum Schutz von Frauen vor Gewalt und zur Bekämpfung des Menschenhandels) entwickelt. Während dieser Schulung werden RATP-Mitarbeiter darin geschult, Opfer von Gewalt und sexueller Belästigung aufzunehmen und zu betreuen, den rechtlichen Rahmen und die in öffentlichen Verkehrsmitteln verfügbaren Kampf- und Warnmittel zu kennen.
Im Jahr 2017 begann SNCF Transilien mit der Schulung seiner SUGE-Mitarbeiter durch ein spezielles Modul zum Thema sexuelle Belästigung in seinen Wegerechten. Ein Training, das mit Miprof entwickelt wurde, um so nah wie möglich an den Erfahrungen der Opfer zu sein. Die 740 Sicherheitskräfte lernten von Fachleuten, abweichendes Verhalten während ihrer Runden zu erkennen, sie lernten, Verantwortung zu übernehmen, zuzuhören, den Opferstatus zu erkennen und sie an die Polizei zu verweisen. Im Jahr 2018 profitierten die Bahnhofsagenten von derselben Schulung.
Verstärkte menschliche Präsenz auf den Busnetzen der Grande-Couronne
Île-de-France Mobilités finanziert außerdem rund 520 Vermittler für 70 Netzwerke, davon 520 weitere seit 2016. Diese Mediatoren sorgen für eine beruhigende Präsenz, ihre Arbeit wird sowohl von Betreibern als auch von Reisenden geschätzt. Sie sind jedoch nicht ausgebildet oder ausgerüstet, um abschreckende Patrouillen (Inseln) durchzuführen oder Kontrolleure zu begleiten, da diese Situationen Konfliktquellen sein können. Im Gegensatz zu RATP und SNCF verfügten die Busunternehmen der Grande-Couronne nicht über Personal, das sich diesen Aufgaben widmete.
Île-de-France Mobilités hat daher beschlossen, den Betreibern mehr Mittel zur Verbesserung der Sicherheit in den Bussen der Grande-Couronne zur Verfügung zu stellen, mit 200 Agenten, die sich speziell der Sicherheit widmen (im Einstellungsprozess), für ein geschätztes Budget von 10 Millionen Euro über vier Jahre. Die ersten von ihnen traten im September 2017 ihr Amt an. Sie werden in der Lage sein, Abschreckungsrunden durchzuführen und bei Unhöflichkeiten einzugreifen.
Rund 130 Millionen Euro zahlt Île-de-France Mobilités jedes Jahr an die Betreiber, um eine menschliche Präsenz zu gewährleisten: SUGE, GPSR, SNCF-Mediatoren, Optile und RATP-Nachtbusse.
Flächendeckender Videoschutz in allen Verkehrsmitteln
Île-de-France Mobilités finanziert auch die Entwicklung des Videoschutzes im gesamten Netz der Île-de-France:
- 100 % der RATP-Busse auf dem Netz von Paris und Petite Couronne sind bereits mit Kameras ausgestattet, bald 100 % der Busse in der Grande Couronne;
- 100% der U-Bahn-Stationen und Stationen sind videogeschützt;
- 100 % der Züge und RER werden bis Ende 2021 videogeschützt sein (einschließlich der 700 neuen oder renovierten Züge, die bis 2021 bestellt wurden).
Eine einzige Notrufnummer, 31 17
Von nun an kann sich jeder Fahrgast im SNCF- oder RATP-Netz der Ile-de-France, der Zeuge oder Opfer eines Angriffs oder einer ungewöhnlichen Situation wird oder eine Person in Gefahr bemerkt, telefonisch an eine einzige Notrufnummer 31 17 wenden. Für mehr Diskretion ist es auch möglich, eine SMS an 31 17 7 zu senden oder den Vorfall über die Anwendung "Alert 31 17" oder auf Vianavigo zu melden. Dieser von SNCF entwickelte Service ist 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag verfügbar.
Beim Anruf oder der SMS identifiziert der Betreiber von 31 17 den Absender, berücksichtigt seine Art und lokalisiert seine Herkunft. Sicherheitskräfte werden dann sofort zum Tatort geschickt, um einzugreifen.
Entdecken Sie weitere Pressemitteilungen und Pressemappen zur Transportsicherheit:
- Installation von 200 Sicherheitsbeamten in Bussen in den äußeren Vororten
- Kostenloser Transport für Polizeibeamte in der Île-de-France
- 12 Präventions- und Vermittlungsbeauftragte wurden eingestellt, um die menschliche Präsenz zu verstärken und die Sicherheit auf den Buslinien Marne-la-Vallée und Seine-et-Marne Express zu verbessern