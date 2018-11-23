Die T3b wird zwischen Porte de la Chapelle und Porte d'Asnières verlängert

Eine Infrastruktur im Dienste der Einwohner der Ile-de-France

Diese Verlängerung richtet sich bei weitem nicht ausschließlich an Pariser: Die Mehrheit der dank des T3 durchgeführten Fahrten erfolgt zwischen Paris und den Vororten, und 12 % der Fahrten erfolgen zwischen den Vororten. Es spielt daher eine wesentliche Rolle für den Zusammenhalt des Territoriums und gewährleistet den Reisenden einen optimierten Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz.

Die neuen Stationen dieser Erweiterung werden zu 100 % barrierefrei sein, insbesondere für Menschen mit Behinderungen. Auch die Züge sind mit ihrem Niederflurboden und der großzügigen Innenausstattung geeignet.

Die Straßenbahn ersetzt die Busse der Petite Ceinture, indem sie ein zuverlässigeres, regelmäßigeres und schnelleres Transportmittel bietet. Dank ihrer eigenen Spur garantiert die Straßenbahn Wartezeit und Fahrzeit und bietet den Fahrgästen mehr Komfort und eine 100% elektrische ökologische Alternative zu Bussen und Autos.

Auch die umliegenden Buslinien eignen sich für die Verlängerung der Straßenbahn 3b: