Die T3b wird zwischen Porte de la Chapelle und Porte d'Asnières verlängert
Île-de-France Mobilités weiht am 24. November 2018 die 4,3 km lange Verlängerung der Straßenbahn T3B bis Porte d'Asnières ein.Die seit 2006 in Betrieb befindliche Straßenbahnlinie, die bereits La Porte de Vincennes mit der Porte de la Chapelle verbindet, wird nach Westen verlängert und bedient 8 neue Stationen. Diese Straßenbahn verbindet die Gemeinden Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy, Levallois-Perret und Paris für einen Raum, der in Bezug auf Komfort und Lebensqualität völlig neu gestaltet wurde.
Die Straßenbahn 3b öffnet Ihnen ihre Türen
Diese Straßenbahn, die den Boulevards des Maréchaux im Nordwesten von Paris folgt, wurde entwickelt, um den Bedürfnissen der Einwohner und Unternehmen des Sektors im öffentlichen Nahverkehr gerecht zu werden. Auf beiden Seiten der Ringstraße werden dank eines effizienten und ökologischen Verkehrsmittels mehr als 90.000 Wohnungen und 109.000 Arbeitsplätze durch diesen neuen Abschnitt bedient.
Das Projekt, das eine Investition von 211 Millionen Euro erforderte, wird nach 4 Jahren Arbeit und Entwicklung verwirklicht. Diese Arbeit ermöglicht es heute, das Quartier neu zu erfinden und die Mobilität von morgen vorzubereiten. Der Betrieb der Linie, die vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird, wird von der RATP sichergestellt.
Eine Infrastruktur im Dienste der Einwohner der Ile-de-France
Diese Verlängerung richtet sich bei weitem nicht ausschließlich an Pariser: Die Mehrheit der dank des T3 durchgeführten Fahrten erfolgt zwischen Paris und den Vororten, und 12 % der Fahrten erfolgen zwischen den Vororten. Es spielt daher eine wesentliche Rolle für den Zusammenhalt des Territoriums und gewährleistet den Reisenden einen optimierten Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz.
Die neuen Stationen dieser Erweiterung werden zu 100 % barrierefrei sein, insbesondere für Menschen mit Behinderungen. Auch die Züge sind mit ihrem Niederflurboden und der großzügigen Innenausstattung geeignet.
Die Straßenbahn ersetzt die Busse der Petite Ceinture, indem sie ein zuverlässigeres, regelmäßigeres und schnelleres Transportmittel bietet. Dank ihrer eigenen Spur garantiert die Straßenbahn Wartezeit und Fahrzeit und bietet den Fahrgästen mehr Komfort und eine 100% elektrische ökologische Alternative zu Bussen und Autos.
Auch die umliegenden Buslinien eignen sich für die Verlängerung der Straßenbahn 3b:
Mehr Vegetation, weniger Lärm, sanfte Mobilität: ein echtes + für die Umwelt
Île-de-France Mobilités hat den Kampf gegen die Umweltverschmutzung zu einer seiner Prioritäten gemacht. Diese 100% elektrische Straßenbahn vermeidet den Ausstoß umweltschädlicher Gase so weit wie möglich. Hinzu kommt die Installation von 25.000 m2 "grünem Band" entlang der Schienen, einem ökoeffizienten Rasen, der wenig Wasser verbraucht. 184 Bäume stehen zudem entlang der Strecke, breite Fußgängerwege und 8,6 km Radwege rahmen die Linie für sanfte Mobilitätsnutzer ein. Radfahrer finden außerdem 484 Parkplätze auf dem Perimeter sowie 11 Vélib'-Stationen (darunter 3 neue).
Mit 14 zusätzlichen Zügen (finanziert von Île-de-France Mobilités in Höhe von 48 Millionen Euro) mit jeweils bis zu 300 Fahrgästen erwartet die Linie T3B auf diesem neuen Abschnitt 90.000 zusätzliche Fahrgäste pro Tag. Diese Verlagerung der Fahrgäste auf dieses neue Verkehrsmittel zielt darauf ab, den Autoverkehr auf dem Boulevard des Maréchaux um bis zu 50 % zu reduzieren.
Die Lärmbelästigung wird ebenfalls reduziert, da die 100% elektrische Straßenbahn nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch leise ist!
Und der T3B geht weiter!
Das Projekt zur Verlängerung der Strecke bis Porte Dauphine wurde vom 26. September bis 31. Oktober 2018 einer öffentlichen Ausschreibung unterzogen. Mit dieser zukünftigen Verlängerung wird die Straßenbahn T3 fast 30 km um die Hauptstadt herum erreichen und sich einem weiteren sich verändernden Stadtteil anschließen, dem Sektor Porte Maillot und der Verlängerung des RER E.
Kennzahlen
89.000 zusätzliche Reisende erwartet
50 % weniger Autoverkehr auf diesem Abschnitt der Boulevards des Maréchaux
30% der Nutzer leben nicht in Paris
80 neue Fahrer eingestellt
Unterhaltungsprogramm
Infografik: T3b-Unterhaltungsprogramm, 24. November 2018 von 10:30 bis 17:30 Uhr. Entdecken Sie nach der Einweihung der T3b-Erweiterung um 10:30 Uhr die festlichen Aktivitäten des Tages. Porte de Saint Clignancourt nach Porte de Saint-Ouen